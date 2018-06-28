يلا شوت.. بث مباشر مباراة كولومبيا والسنغال في كأس العالم.. مشاهدة مباراة كولومبيا والسنغال بث مباشر

مشاهدة مباراة كولومبيا والسنغال بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره المنتخب السنغالي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والسنغال

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة كولومبيا والسنغال عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة كولومبيا والسنغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة كولومبيا والسنغال

مشاهدة مباراة كولومبيا والسنغال بث مباشر، يحتاج المنتخب الكولومبي إلى تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة، وذلك حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، علماً بأن المنتخب الكولومبي يملك في رصيده 3 نقاط.

البث المباشر لمباراة كولومبيا والسنغال، يحتاج المنتخب السنغالي بدوره إلى تحقيق الانتصار أو الاكتفاء فقط بنتيجة التعادل، وذلك حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، علماً بأن المنتخب السنغالي يملك في رصيده 4 نقاط.

كولومبيا والسنغال بث مباشر

بث مباشر مباراة كولومبيا والسنغال، سوف يتم إقامة مباراة كولومبيا والسنغال اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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