يلا شوت.. مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك بث مباشر..مباراة البرازيل والمكسيك بث مباشر

مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب المكسيكي في يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرازيل والمكسيك عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة البرازيل والمكسيك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ويُمكن مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل والمكسيك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

موعد مباراة البرازيل والمكسيك

مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك بث مباشر، يحتاج المنتخب البرازيلي في هذه المباراة إلى تحقيق الانتصار دون سواه حتى يضمن مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب البرازيل كان قد نجح في حصد 7 نقاط في دور المجموعات مما جعله يتصدر مجموعته الخامسة في مونديال روسيا الحالي.

البث المباشر لمباراة البرازيل والمكسيك، يحتاج المنتخب المكسيكي إلى تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة حتى يضمن مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب المكسيك كان قد نجح في حصد 6 نقاط في دور المجموعات مما جعله يحتل وصافة مجموعته السادسة في مونديال روسيا الحالي.

البرازيل والمكسيك بث مباشر

بث مباشر مباراة البرازيل والمكسيك، سوف يتم إقامة مباراة البرازيل والمكسيك في يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق مباراة البرازيل والمكسيك تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويُعتبر المنتخب البرازيلي هو أكثر المنتخبات نجاحاً على صعيد بطولة كأس العالم على مر التاريخ بأكمله، حيث نجح منتخب السامبا في الفوز بخمسة ألقاب عالمية طوال تاريخ المسابقة، مما يجعله مرشحاً بقوة من أجل حصد لقبه السادس في نسخة العام الحالي في مونديال روسيا.

وقد جاءت البطولة الأولى التي فاز بها منتخب البرازيل في عام 1958، وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض دولة السويد، أما اللقب الثاني الذي أحرزه المنتخب البرازيلي فكان في عام 1962، وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض دولة تشيلي.

وجاء اللقب الثالث للمنتخب البرازيلي في عام 1970، وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض دولة المكسيك، فيما جاء اللقب الرابع لمنتخب السامبا في عام 1994، وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

أما اللقب الخامس والأخير حتى الآن في تاريخ المنتخب البرازيلي، فقد جاء في صيف عام 2002 وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض كلاً من دولتي كوريا الجنوبية واليابان، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف منتخب البرازيل طعم الفوز على الإطلاق بلقب كأس العالم، وهو الأمر الذي يأمل عشاق كرة القدم البرازيلية أن يحدث في نسخة العام الحالي من مونديال روسيا.

وفي صيف عام 2006 تم إقصاء منتخب البرازيل من الدور ربع النهائي من عمر البطولة على يد منتخب فرنسا، وذلك في بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة ألمانيا، وفي صيف عام 2010 تم إقصاء منتخب البرازيل من الدور ثمن النهائي من عمر المونديال على يد منتخب هولندا، وذلك في بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها على أرض دولة جنوب أفريقيا.

وفي صيف عام 2014 حدثت الكارثة الأكبر والأشهر في تاريخ المنتخب البرازيلي على مستوى بطولات كأس العالم، حيث تم إقصاء منتخب البرازيل من الدور نصف النهائي من عمر المونديال عقب خسارته على يد منتخب ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة البرازيل.

مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك بث مباشر

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