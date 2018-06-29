يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين بث مباشر.. بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين رابط يوتيوب كورة اونلاين

مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الأرجنتيني في يوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فرنسا والأرجنتين عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة فرنسا والأرجنتين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة.

ويُمكن أيضاً مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا والأرجنتين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين

مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين بث مباشر، يحتاج المنتخب الفرنسي إلى إقناع جماهيره الغفيرة من خلال تقديم أداء جيد قبل كل شئ في مباراته أمام منتخب الأرجنتين في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، علماً بأن المنتخب الفرنسي تمكن من حصد 7 نقاط في دور المجموعات مما جعله يتصدر مجموعته الثالثة.

البث المباشر لمباراة فرنسا والأرجنتين، يحتاج المنتخب الأرجنتيني هو الآخر إلى إقناع جماهيره الغفيرة بعد الأداء الباهت الذي قدمه في الدور الأول من عمر المونديال، علماً بأن منتخب الأرجنتين تمكن من حصد 4 نقاط في دور المجموعات مما جعله يحتل وصافة الترتيب في مجموعته الرابعة خلف صاحب الصدارة منتخب كرواتيا.

فرنسا والأرجنتين بث مباشر

بث مباشر مباراة فرنسا والأرجنتين، سوف يتم إقامة مباراة فرنسا والأرجنتين في يوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق مباراة فرنسا والأرجنتين تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ولم يتمكن المنتخب الفرنسي من تحقيق أي إنجاز على مستوى بطولة كأس العالم منذ عام 1998، وذلك حينما فاز بلقب كأس العالم على أرضه ووسط جماهيره عقب تفوقه في المباراة النهائية على حساب منتخب البرازيل بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي صيف عام 2006 وتحديداً في بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها على أرض دولة ألمانيا، كان منتخب فرنسا قريباً من صناعة التاريخ من جديد بعد نجاحه في الوصول إلى المباراة النهائية للمونديال، إلا أنه خسر اللقب حينها على يد منتخب إيطاليا بركلات الترجيح مع العلم بأن المباراة انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله حينها.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تبقى عالقة إلى الأبد في ذاكرة الشارع الفرنسي مهما حدث، وخاصة وأنها قد شهدت حصول الأسطورة الفرنسية سابقاً زين الدين زيدان على بطاقة حمراء في شوط المباراة الثاني بسبب اعتدائه على المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي.

وعلى الرغم من أن منتخب فرنسا شارك في بطولة كأس العالم في نسخة عام 2010 على أرض دولة جنوب أفريقيا، وأيضاً في نسخة عام 2014 على أرض دولة البرازيل، إلا أنه فشل في تحقيق أي شئ يُذكر خلال هذه المشاركات.

أما على الجانب المقابل تبدو الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة إلى منتخب الأرجنتين، والذي لم يعرف طعم الفوز بلقب كأس العالم منذ عام 1986 حينما قاده إليه الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، على أمل أن يتكرر ذلك مع الأسطورة الحالية لمنتخب التانغو وهو النجم ليونيل ميسي.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يبقى في ذاكرة الجماهير الأرجنتينية مشاركة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم في نسخة عام 1990 على أرض دولة إيطاليا، حيث نجح حينها منتخب الأرجنتين في الوصول إلى المباراة النهائية بقيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ جاء من ركلة جزاء، وفي نسخة عام 1994 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية تبقى الكارثة الأكبر لكرة القدم الأرجنتينية، وذلك حينما تم إيقاف الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا أثناء إقامة المونديال بسبب تعاطي المنشطات.

ويبقى أمل الجماهير الأرجنتينية كبيراً للغاية في الأسطورة الحالية ليونيل ميسي، من أجل قيادة منتخب الأرجنتين نحو الفوز بلقب كأس العالم من جديد، وخاصة وأن النسخة الحالية من المونديال قد تكون الأخيرة في مسيرة البرغوث ليونيل ميسي الدولية.

مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين بث مباشر

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