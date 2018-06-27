موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا الخميس 28/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا الخميس 28/6/2018 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم، مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا الخميس بجودة عالية وبروابط يوتيوب، تُقام يوم الخميس مباراة إنجلترا وبلجيكا، ونشير من خلال هذا التقرير إلى توقيت وموعد مباراة إنجلترا وبلجيكا يوم الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن تواجه إنجلترا يوم الخميس نظيرتها بلجيكا وذلك في المباراة الثالثة والأخيرة لكلاً منهما في بطولة كأس العالم وتحديداً في دور المجموعات، علماً بأن منتخب إنجلترا قد ضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وهو نفس الحال بالنسبة إلى منتخب بلجيكا الذي ضمن هو أيضاً تأهله بشكل رسمي إلى الدور الثاني من المونديال.

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والجدير بالذكر أن مباراة إنجلترا وبلجيكا يوم الخميس ستكون منقولة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية التي تقوم ببث مباريات كأس العالم روسيا 2018 هذا العام بصورة حصرية وبالتعليق العربي في الوطن العربي وشمال افريقيا، وستكون مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا مباشرة عبر قناة HD1 MAX وسوف يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي الكبير الجزائري حفيظ دراجي، وستكون مباراة فرنسا والدنمارك مباشرة أيضاً عبر قناة MAX HD3 وسوف يتولى التعليق على المباراة المعلق الإنجليزي، Watch England vs Belgium Live Today .

.اخر اخبار واستعدادات إنجلترا قبل مواجهة بلجيكا يوم الخميس في كأس العالم والقنوات الناقلة لمشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا يوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك في المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين المنتخبين على أرض دولة روسيا، ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى حسم صدارة المجموعة السابعة مع نظيره المنتخب البلجيكي.

حيث يحتاج المنتخب الإنجليزي إلى الانتصار دون سواه من أجل تحقيق مسعاه، فيما يكفي المنتخب البلجيكي نتيجة التعادل سواء السلبي أو الإيجابي حتى يضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، علماً بأن صاحب صدارة هذه المجموعة سوف يجد طريقه نحو الدور النهائي من عمر المونديال في غاية الشراسة، حيث يتواجد في ذلك الطريق كلاً منتخبات البرتغال وفرنسا إضافة إلى الأرجنتين وأيضاً البرازيل.

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا القادمة في كأس العالم والقنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا بث مباشر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة المباراة الحاسمة بين المنتخب الإنجليزي وبين نظيره المنتخب البلجيكي في الجولة الثالثة عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم في يوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

ومن المقرر ان يتم نقل مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا بث مباشر يوم الخميس عبر قناة بي ان سبورت الرياضية MAX HD2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، تابعونا من خلال موقعنا “مصر 365” من أجل نقل فعاليات البث المباشر والحصري لمباراة إنجلترا وبلجيكا من خلال روابط يوتيوب مباشرة وحصرية من موقع يلا شوت العالمي .

إنجلترا تخوض مرانها الأخير قبل ملاقاة بلجيكا في كأس العالم ..يلا شوت مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا اليوم

خاض المنتخب الإنجليزي مرانه الأخير استعداداً لمواجهة منتخب بلجيكا في الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

يلا شوت مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا بث مباشر بجودة عالية وبروابط يوتيوب مباشرة فتابعونا من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم بروابط يوتيوب مباشرة يخوض منتخب بلجيكا مباراته الأخيرة في دور المجموعات عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم صدارة المجموعة لصالحه في نهاية المطاف.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدين هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

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