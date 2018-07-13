موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا في كأس العالم السبت 14/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأكمله يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وبلجيكا في هذه المباراة.

Advertisements

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا في كأس العالم 2018

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة إنجلترا وبلجيكا في كأس العالم 2018

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة إنجلترا وبلجيكا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة إنجلترا وبلجيكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إنجلترا وبلجيكا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة إنجلترا وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الإنجليزي غمار آخر مباراة له في بطولة كأس العالم روسيا 2018، وهو في حالة معنوية ليست جيدة على الإطلاق بعدما فشل في بلوغ المباراة النهائية للمونديال، وذلك إثر خسارته على يد نظيره منتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي من عمر المونديال.

ولا شك أن حالة الإحباط في الشارع الإنجليزي باتت كبيرة للغاية، وخاصة بعد ارتفاع سقف الطموحات لدى كل عشاق كرة القدم الإنجليزية، مما جعلهم يحلمون بالفوز بلقب كأس العالم في نهاية المطاف بعد الغياب عن منصة التتويج منذ عام 1966م.

ولعل ما يُزيد الأمور سوءاً بالنسبة إلى الجماهير الإنجليزية، أن منتخب بلادهم لم يفعل أي شئ في مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب كرواتيا سوى تسجيل الهدف الأول في الدقائق الخمسة الأولى، ومن ثم تراجع المنتخب الإنجليزي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية وترك الاستحواذ إضافة إلى صناعة اللعب بالكامل لعناصر منتخب كرواتيا.

وهو الأمر الذي جعل بعض وسائل الإعلام الإنجليزية إضافة إلى بعض النجوم السابقين في كرة القدم الإنجليزية، يصفون منتخب بلادهم في مباراة الدور نصف النهائي من المونديال بالمنتخب غير الشجاع الذي اكتفى فقط بقبول اللعب طوال دقائق المباراة وحتى في الأشواط الإضافية.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المنتخب الإنجليزي بات مطالباً الآن بضرورة الفوز بالمركز الثالث في النسخة الحالية من مونديال روسيا، وذلك حتى يعود أدراجه إلى الأراضي الإنجليزية وهو مرفوع الرأس دون تحمل خيبة أخرى لا ينتظرها أي أحد من عشاق كرة القدم الإنجليزية.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

آخر تحضيرات المنتخب البلجيكي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب البلجيكي غمار مباراته الأخيرة في النسخة الحالية من مونديال روسيا، وهو عازماً على إنهاء مشواره في المونديال بأفضل صورة ممكنة، وخاصة وأن كل الجماهير البلجيكية كانت تحلم بشئ واحد فقط لا غير، وهو التتويج بلقب كأس العالم في ظل الجيل المثالي الذي يمتلكه المنتخب البلجيكي في الوقت الحالي.

ولكن الصورة تبدو مختلفة تماماً مع المنتخب البلجيكي بعكس ما هو عليه الحال مع منافسه في هذه المباراة المنتخب الإنجليزي، حيث قدم المنتخب البلجيكي كل ما لديه في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي، ولكن كرة القدم لم تكافئه في نهاية المطاف وقررت الانحياز إلى صف المنتخب الفرنسي الذي يتسم أسلوب لعبه بالملل نوعاً ما وإن كان ذلك الأسلوب بات يسمى بالواقعية في الوقت الراهن.

ولا شك أن منتخب بلجيكا لن يتهاون على الإطلاق في مباراته الأخيرة في مونديال روسيا ضد المنتخب الإنجليزي، وخاصة وأن الفوز بالمركز الثالث سوف يُعتبر بمثابة الإنجاز التاريخي لمنتخب بلجيكا على مستوى بطولات كأس العالم، نظراً لكونه لم يتمكن من تخطي عقبة الدور ربع النهائي في أي نسخة ماضية شارك بها.

ولا تُعتبر هذه المباراة هي الأولى بين المنتخبين في النسخة الحالية من مونديال روسيا، حيث سبق وأن التقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة السابعة، وحينها نجح المنتخب البلجيكي في الظفر بالنقاط الثلاث بعد فوزه بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأن هذه المباراة قد شهدت وقتها إجراء كلاً من الطرفين العديد من التغييرات على تشكيلة كلاً منهما بعكس ما سوف يكون عليه الحال في هذه المباراة بكل تأكيد.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز على تشكيلة بلجيكية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / مروان فيلايني / ناصر الشاذلي / كيفين دي بروين / إيدين هازارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

إقرأ أيضاً:

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

ملخص مباريات ربع نهائي كأس العالم روسيا 2018

ملخص كامل لجميع مباريات ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018

ملخص أبرز مباريات دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018

ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018