موعد مباراة اسبانيا وروسيا في كأس العالم الاحد 1/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة اسبانيا وروسيا، يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره المنتخب الروسي مستضيف كأس العالم على أرضه في يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو القادم على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم وخاصة المنتخب الإسباني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إسبانيا وروسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا وروسيا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة اسبانيا وروسيا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من اسبانيا وروسيا في هذه المباراة.

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موعد مباراة اسبانيا وروسيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة اسبانيا وروسيا، يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره المنتخب الروسي مستضيف كأس العالم على أرضه في يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو القادم على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اسبانيا وروسيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة اسبانيا وروسيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة اسبانيا وروسيا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة اسبانيا وروسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة اسبانيا وروسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناتين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة اسبانيا وروسيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة اسبانيا وروسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الإسباني والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الإسباني غمار أولى مبارياته في المراحل الإقصائية من عمر بطولة كأس العالم، وهو عازماً على الظهور بشكل قوي للغاية بعكس الصورة الباهتة التي ظهر بها طوال فترة دور المجموعات، وذلك على الرغم من أنه قد تمكن من احتلال صدارة مجموعته الثانية في نهاية المطاف.

ولكن وفي الوقت ذاته وجد المنتخب الإسباني أمامه سيل من الانتقادات من طرف مختلف وسائل الإعلام الإسبانية، التي لم تكن مقتنعة بدورها بما قدمه منتخب لاروخا حتى هذه اللحظة في النسخة الحالية من مونديال روسيا.

ومن جانبها تُدرك الجماهير الإسبانية جيداً أن ضغط وسائل الإعلام يعود في المقام الأول على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك بسبب أزمة تغيير المدير الفني للمنتخب الإسباني قبل يوم واحد فقط من موعد انطلاقة بطولة كأس العالم.

وعلى الرغم من أن ذلك التغيير لم يتضح تأثيره بشكل فعلي حتى هذه اللحظة، إلا أن الجميع داخل اسبانيا يُدرك جيداً أن المنتخب الإسباني سوف يجد أمامه العديد من الصعوبات في أول اختبار حقيقي له في المونديال، والذي من المتوقع أن يكون في الدور ربع النهائي حينما يصطدم بنسبة كبيرة بُمنافس شرس وهو منتخب كرواتيا المثالي حتى الآن في المونديال.

ويبقى الأهم في الوقت الراهن أن منتخب اسبانيا نجح في تخطي عقبة دور المجموعات، وخاصة بعدما تم إقصائه من الدور الأول من النسخة الماضية من بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها في ذلك التوقيت على أرض دولة البرازيل في صيف العام 2014.

ولا شك أن الجماهير الإسبانية باتت تطمح بقوة للفوز بلقب كأس العالم في نسخته الحالية على أرض دولة روسيا، وخاصة وأن منتخب اسبانيا يُعتبر سهل نسبياً في حالة وصوله إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال، على أمل أن يكون النجاح حليفاً لعناصر منتخب لاروخا في نهاية المطاف.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني فيرناندو هييرو بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / جيرارد بيكيه / سيرجيو راموس / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / إيسكو / أندريس إنييستا / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: دييغو كوستا.

آخر تحضيرات المنتخب الروسي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الروسي غمار المراحل الإقصائية في النسخة الحالية من مونديال روسيا، وهو في وضعية لم يكن يحلم بها على الإطلاق قبل انطلاقة بطولة كأس العالم، وذلك سواء بالنسبة له أو خاصة بالنسبة إلى جماهيره التي كانت تعلم جيداً أن منتخب بلادها سوف يتم إقصائه منذ الدور الأول.

ولكن المنتخب الروسي خدمته قرعة المونديال كثيراً، وذلك حينما وضعت بجانبه منتخبات ضعيفة من السهل التغلب عليها مثل المنتخب الوطني المصري إضافة إلى المنتخب السعودي الشقيق، وذلك بعكس المنتخب الأوروغوياني الذي نجح في هز شباك المنتخب الروسي في ثلاث مناسبات في آخر مباراة جمعت بينهما في دور المجموعات.

وعلى الرغم من هذه الخسارة الأولى لأصحاب الأرض، إلا أن الأهم بالنسبة إلى الجماهير الروسية يبقى هو نجاح المنتخب الروسي في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، على أمل أن يتمكن المنتخب الروسي الآن من تحقيق معجزة تاريخية تتمثل في إقصاء منتخب اسبانيا من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الروسي ستانيسلاف بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيجور.

خط الدفاع: ماريو فيرنانديز / إيليا / سيرجي / يوري زيركوف.

خط الوسط: يوري / رومان / ألكسندر ساميدوف / دينيس تشيرشيف / ألكسندر جولوفين.

خط الهجوم: أرتيم.

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