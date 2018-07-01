موعد مباراة البرازيل والمكسيك في كأس العالم الاثنين 2/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرازيل والمكسيك، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب المكسيكي في يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الجميلة يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرازيل والمكسيك، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرازيل والمكسيك إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البرازيل والمكسيك في هذه المباراة.

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موعد مباراة البرازيل والمكسيك في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرازيل والمكسيك، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب المكسيكي في يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل والمكسيك تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة البرازيل والمكسيك في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرازيل والمكسيك، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة البرازيل والمكسيك سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة البرازيل والمكسيك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.د

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة البرازيل والمكسيك سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل والمكسيك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب البرازيلي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب البرازيلي غمار مباراته الأولى في المراحل الإقصائية من عمر بطولة كأس العالم، وهو يُعتبر المرشح الأبرز من أجل الظفر بلقب النسخة الحالية من مونديال روسيا، وخاصة بعدما تم إقصاء حامل اللقب منتخب ألمانيا منذ الدور الأول.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم إقصاء أيضاً كلاً من منتخب الأرجنتين إضافة إلى منتخب البرازيل في الدور الحالي، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام المنتخب البرازيلي من أجل كتابة التاريخ مرة أخرى عن طريق الفوز بلقب المونديال حتى يتم إضافة النجمة السادسة في تاريخ كرة القدم البرازيلية.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المنتخب البرازيلي يُدرك جيداً أنه يجب عليه أولاً أن يتخطى عقبة منافسه الشرس في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وهو المنتخب المكسيكي الذي نجح في تحقيق الانتصار على حساب حامل اللقب منتخب ألمانيا في دور المجموعات.

ولا شك أن تعويل المنتخب البرازيلي سوف يكون كبيراً للغاية في هذه المباراة على نجومه الكبار، والذي يأتي على رأسهم النجم الأبرز نيمار جونيور الذي يحمل على عاتقه حمل قيادة منتخب بلاده نحو التتويج بلقب كأس العالم لأول مرة منذ عام 2002، وذلك حينما نجح المنتخب البرازيلي في الفوز بلقب المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

ولكن وفي الوقت ذاته لن تكون مهمة المنتخب البرازيلي سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المكسيكي، وخاصة في ظل الطريقة الدفاعية المثالية التي يعتمد عليها منتخب المكسيك بجانب اعتماده أيضاً في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة، وهي الأمور التي قد تُشكل خطورة كبيرة للغاية على خط دفاع المنتخب البرازيلي.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني البرازيلي تيتي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو / تياغو سيلفا / جواو ميراندا / فيليبي لويس.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فيرناندينيو / ويليان / فيليبي كوتينيو / نيمار جونيور.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

آخر تحضيرات المنتخب المكسيكي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب المكسيكي غمار الدور الثاني من مونديال روسيا الحالي، وهو عازماً على الظهور مرة أخرى بشكل قوي للغاية مثلما كان حاله تماماً في الدور الأول من عمر المونديال، علماً بأن الجماهير المكسيكية لم تكن تتوقع تماماً تأهل منتخب بلادها إلى الدور الثاني في ظل تواجد حامل اللقب منتخب ألمانيا في نفس المجموعة التي تواجد بها منتخب المكسيك.

ولكن يبدو أن المنتخب المكسيك قد حضر إلى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم ليس من أجل المشاركة الشرفية فقط لا غير، وإنما بات يطمح إلى الذهاب بعيداً في المونديال، وخاصة وأن المونديال الحالي شهد حدوث العديد من المفاجآت منذ انطلاقة المونديال وحتى هذه اللحظة.

وبدوره يسعى المنتخب المكسيكي إلى تحقيق مفاجأة كبرى هو الآخر مثلما فعل في الدور الأول، وذلك حينما نجح في التفوق على حامل اللقب منتخب ألمانيا، مما يؤكد قدرته بالتالي على تخطي عقبة منتخب البرازيل في هذه المباراة أيضاً.

ولا شك أن الجماهير المكسيكية سوف تكون حاضرة بقوة مرة أخرى خلف منتخب بلادها مثلما كان الحال في فترة دور المجموعات، وهو الأمر الذي قد يُشكل دافعاً كبيراً لكل لاعبي منتخب المكسيك من أجل تحقيق المستحيل والوصول إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: هيكتور مورينو / هوجو أيالا / ايدسون ألفاريز.

خط الوسط: كارلوس سالسيدو / هيكتور هيريرا / ميغيل لايون / أندريس جواردادو.

خط الهجوم: جيوفاني دوس سانتوس / كارلوس فيلا / خافيير هيرنانديز.

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