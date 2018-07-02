موعد مباراة السويد وسويسرا في كأس العالم الثلاثاء 3/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السويد وسويسرا، يستعد المنتخب السويدي لملاقاة نظيره المنتخب السويسري في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في الوطن العربي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السويد وسويسرا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السويد وسويسرا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السويد وسويسرا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من السويد وسويسرا في هذه المباراة.

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موعد مباراة السويد وسويسرا في كأس العالم 2018

موعد مباراة السويد وسويسرا، يستعد المنتخب السويدي لملاقاة نظيره المنتخب السويسري في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السويد وسويسرا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة السويد وسويسرا في كأس العالم 2018

موعد مباراة السويد وسويسرا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة السويد وسويسرا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة السويد وسويسرا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة السويد وسويسرا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة السويد وسويسرا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب السويدي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب السويدي غمار المرحلة الإقصائية الأولى في بطولة كأس العالم روسيا 2018، وهو مرشحاً بقوة لكي يلعب دور الحصان الأسود في مونديال روسيا الحالي، وخاصة في ظل المفاجآت التي نجح منتخب السويد في تحقيقها منذ التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال وحتى في المونديال نفسه.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب السويد هو من نجح في إقصاء منتخب هولندا من مرحلة دور المجموعات في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال روسيا، وحينما جاء موعد الملحق الأوروبي الأخير المؤهل إلى مونديال روسيا، نجح منتخب السويد في تفجير مفاجأة أخرى من العيار الثقيل بعدما أقصى منتخب إيطاليا.

وبالتالي فإن منتخب السويد كان سبباً رئيسياً في غياب منتخبات عالمية من الطراز الرفيع عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب السويد لم يكتفِ بذلك وحسب بل بحث عن صناعة المزيد من المفاجآت حينما تبدأ مشاركته في مونديال روسيا.

وهو ما حدث بعد نهاية دور المجموعات في مونديال روسيا، حيث نجح منتخب السويد في تصدر المجموعة السادسة في المونديال الحالي، مما جعله سبباً رئيسياً مرة في إقصاء أحد المنتخبات العالمية، ولكن هذه المرة كان الدور على حامل لقب المونديال وهو منتخب ألمانيا.

وعلى إثر ذلك بات الجميع متأكداً الآن وخاصة منتخب سويسرا أن منتخب السويد قادر على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مونديال روسيا الحالي، وذلك على الرغم من أنه يخوض غمار المونديال الحالي بدون أفضل لاعب سويدي على مر التاريخ بأكمله وهو السلطان زلاتان إبراهيموفيتش الذي اعتزل دولياً قبل بداية التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني السويدي جاني أندرسون بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: ميكائيل لوستيغ / فيكتور ليندلوف / أندرياس / لودويغ.

خط الوسط: سيباستيان لارسون / ألبين إيكدال / إيميل فورسبرج / فيكتور كلاسون.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ / أولا تويفونين.

آخر تحضيرات المنتخب السويسري والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب السويسري غمار المرحلة الأولى الإقصائية من بطولة كأس العالم، وهو عازماً بدوره على إثبات تطوره في السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال وضع قدميه في الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

ولا شك أن المنتخب السويسري يؤمن بحُظوظه كثيراً في هذه المباراة، وخاصة في ظل التكافؤ الكبير في المستوى بينه وبين منافسه المنتخب السويدي، علماً بأن كل التوقعات تُشير إلى أن هذه المباراة سوف تكون الأصعب في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال بسبب اعتماد كلاً من الطرفين على الخطط الدفاعية.

وبكل تأكيد لا يهم المنتخب السويسري أي شئ من هذه الأحاديث سوف وصوله إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب سويسرا سبق له وأن نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم على أرض دولة البرازيل في صيف العام 2014.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / أكانج / فابيان شار / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: تشاكا / بليريم دزيمايلي / فالون بيهرامي / شيردان شاكيري / ستيفن زوبير.

خط الهجوم: هاريس سيفيروفيتش.

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