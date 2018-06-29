موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في كأس العالم السبت 30/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا والأرجنتين، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الأرجنتيني في يوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في الوطن العربي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا والأرجنتين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا والأرجنتين، إضافة إلى التشكيل لكلاً من فرنسا والأرجنتين في هذه المباراة.

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موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الأرجنتيني في يوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا والأرجنتين تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة فرنسا والأرجنتين في كأس العالم

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

أما مباراة فرنسا والأرجنتين سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة فرنسا والأرجنتين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا والأرجنتين سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا والأرجنتين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الفرنسي والتشكيل المتوقع

يستعد المنتخب الفرنسي لبداية مشواره في المرحلة الحاسمة من مونديال روسيا الحالي، وذلك من خلال مواجهة منتخب الأرجنتين في الدور الثاني من المونديال، وذلك في إطار سعيه نحو الفوز بلقب كأس العالم في نهاية المطاف.

ولا شك أن حجم الضغوطات على كل لاعبي المنتخب الفرنسي سوف تكون كبيرة للغاية في هذه المباراة، وخاصة في ظل الأداء الباهت للغاية الذي قدمه المنتخب الفرنسي منذ انطلاقة مشواره في مونديال روسيا الحالي.

حيث نجح منتخب فرنسا في التأهل كمتصدراً لمجموعته الثالثة في المونديال، وذلك من خلال تحقيق الانتصار في أول مباراتين إضافة إلى تعادله في المباراة الثالثة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه قدم مستويات باهتة للغاية جعلت الانتقادات تُطارده من كل مكان في العالم وخاصة من الشارع الفرنسي بأكمله.

ويبقى صاحب النصيب الأكبر في نيل الحجم الأكبر من الانتقادات، هو الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وذلك نظراً لأن المدرب الفرنسي ديدييه ديشان يمتلك في الوقت الحالي جيلاً مثالياً للغاية من اللاعبين الفرنسيين، إلا أنه لم يتمكن حتى هذه اللحظة من خلق أجواء التجانس بين هؤلاء النجوم.

وهو الأمر الذي بدا واضحاً بصورة جلية على المنتخب الفرنسي من الناحية الفنية طوال مشواره في دور المجموعات في مونديال روسيا الحالي، مما يجعل المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان مطالباً بضرورة تغيير هذه الصورة الباهتة قبل فوات الأوان.

ويُدرك الشارع الفرنسي جيداً أن المنتخب الفرنسي سوف يكون طريقه شاقاً للغاية من أجل الفوز بلقب كأس العالم في نهاية المطاف، حيث ينتظره في حالة تخطي عقبة منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي إما المنتخب البرتغالي أو المنتخب الأوروغوياني.

أما في حالة وصول المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم، سوف يجد حينها نفسه في مواجهة إما المنتخب البرازيلي أو المنتخب المكسيكي، إضافة إلى المنتخب السويدي أو المنتخب السويسري.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جبرييل سيديبي / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / بنجامين ميندي.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / كيليان مبابي / بول بوغبا / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

آخر تحضيرات المنتخب الأرجنتيني والتشكيل المتوقع

يستعد المنتخب الأرجنتيني لبداية مرحلة جديدة وفي غاية الأهمية في مونديال روسيا الحالي، وذلك من خلال مواجهة المنتخب الفرنسي في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب الأرجنتين كان على مشارف الإقصاء من الدور الأول من المونديال.

وعلى الرغم من نجاحه في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال، إلا أن الانتقادات اللاذعة تُطارد أيضاً منتخب الأرجنتين بشكل عام، وخاصة مديره الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي يبدو بدوره عاجزاً حتى هذه اللحظة عن إيجاد الحلول من أجل وضع تشكيلة قوية قادرة على صناعة الفارق على أرض الميدان.

وتبقى الأزمة الكبيرة بالنسبة إلى منتخب الأرجنتين وتحديداً مديره الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي، أنه يمتلك عناصر مثالية للغاية ضمن صفوفه مع العلم بأن أبرز هذه العناصر هو النجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يقع على عاتقه حمل كبير للغاية من أجل قيادة بلاده نحو الفوز بلقب كأس العالم مثلما فعل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وعلى الرغم من كل هذه الضغوط على المنتخب الأرجنتيني، إلا أن الشارع الأرجنتيني يأمل أن تتغير هذه الصورة الباهتة انطلاقاً من الدور الثاني من المونديال، وخاصة بعدما جاء التأهل من دور المجموعات بشق الأنفس في الوقت القاتل من مباراته الثالثة في دور المجموعات.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف على النحو التالي في هذه المباراة الحاسمة:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / نيكولاس أوتاميندي / روخو / نيكولاس.

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / لوكاس بيليا / إيفر بانيغا.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / ليونيل ميسي / سيرجيو أجويرو.

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