موعد مباراة فرنسا والأوروغواي في كأس العالم الجمعة 6/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا والأوروغواي، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الأوروغوياني في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي على ملعب نجني نوفجراد على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأكمله يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا والأوروغواي إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والأوروغواي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا والأوروغواي إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا والأوروغواي في هذه المباراة.

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موعد مباراة فرنسا والأوروغواي في كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا والأوروغواي، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الأوروغوياني في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي على ملعب نجني نوفجراد على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة فرنسا والأوروغواي في كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا والأوروغواي، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة فرنسا والأوروغواي سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة فرنسا والأوروغواي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا والأوروغواي سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا والأوروغواي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الفرنسي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الفرنسي غمار مرحلة الدور ربع النهائي من عمر المونديال عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك حتى يواصل مسيرته الناجحة حتى هذه اللحظة في النسخة الحالية من عمر المونديال، علماً بأن طموحات الشارع الفرنسي لا تقتصر عند ذلك الحد فحسب بل يطمح الجميع إلى التتويج بلقب المونديال في نهاية المطاف.

ولا شك أن هاجس الجماهير الفرنسية سوف يكون كبيراً للغاية قبل مواجهة منتخب الأوروغواي، وخاصة وأن المنتخب الفرنسي كان قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية من المونديال، والتي تم تنظيمها في ذلك الوقت في صيف العام 2014 على أرض دولة البرازيل.

ولعل ما يُزيد الضغوطات بشكل أكبر على المنتخب الفرنسي، أن الإقصاء من النسخة الماضية من المونديال لم يكن منتظراً على الإطلاق مثلما هو الحال في النسخة الحالية من مونديال روسيا، على أمل أن لا يتكرر ذلك السيناريو المحبط من جديد أمام منتخب الأوروغواي العنيد والذي يبدو عازماً بدوره على مواصلة تحقيق الانتصارات في مونديال روسيا الحالي.

وعلى الرغم من أن المنتخب الفرنسي قد نجح في إقصاء منتخب كبير مثل منتخب الأرجنتين في الدور ثمن النهائي في النسخة الحالية من مونديال روسيا، إلا أن ذلك الانتصار لم يكن سهلاً على الإطلاق مثلما أرادت الجماهير الفرنسية، حيث نجح المنتخب الفرنسي في تسجيل أربعة أهداف كاملة في شباك منتخب الأرجنتين، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه ثلاثة أهداف مما يؤكد بدوره على ضعف خط دفاع المنتخب الفرنسي.

وبكل تأكيد يُدرك المنتخب الفرنسي أن الاختبار الحقيقي بالنسبة له سوف يكون أمام منتخب يتميز بالصلابة الدفاعية مثل منتخب الأوروغواي، علماً بأن شباك منتخب الأوروغواي لم تستقبل حتى هذه اللحظة في مونديال روسيا الحالي سوف هدفاً واحداً فقط لا غير، وهو ما يؤكد بدوره على أن مهمة المنتخب الفرنسي سوف تكون عسيرة للغاية في هذه المباراة.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

آخر تحضيرات منتخب الأوروغواي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الأوروغوياني غمار مرحلة الدور ربع النهائي من عمر مونديال روسيا الحالي، وهو عازماً على مواصلة مشواره الناجح للغاية في النسخة الحالية من المونديال، علماً بأن منتخب الأوروغواي يبحث في هذه النسخة من المونديال عن لقبه الثاني العالمي أو على الأقل الوصول إلى المباراة النهائية كحد أدنى.

ولا شك أن طموحات شعب دولة الأوروغواي بات كبيراً للغاية في الوقت الراهن، وخاصة في ظل النتائج المثالية التي حققها منتخب الأوروغواي منذ انطلاقة مونديال روسيا الحالي وحتى هذه اللحظة، مما يجعل هناك حالة كبيرة من التفاؤل في الشارع الأوروغوياني الذي بات يأمل في انتزاع اللقب من أحضان قارة أوروبا.

وعلى الرغم من أن منتخب الأوروغواي لا يلعب كرة قدم جميلة على الإطلاق، إلا أنه يعرف كيفية الانتصار في أي مباراة مهما كانت صعوبتها، وإضافة إلى ذلك أيضاً يتميز منتخب الأوروغواي بخط دفاع صلب للغاية ومتماسك أيضاً بقيادة النجم المخضرم دييجو جودين الذي ربما يخوض آخر مونديال له بقميص منتخب الأوروغواي نظراً إلى كبر سنه.

وبكل تأكيد سوف يُعاني منتخب الأوروغواي نوعاً ما في هذه المباراة ضد منتخب فرنسا من الناحية الهجومية، وخاصة بعد تأكد غياب نجمه إدينسون كافاني عن المباراة بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال في المباراة أمام نظيره منتخب البرتغال.

ولا شك أن كل الضغوطات سوف مسلطة بشكل رئيسي في هذه المرة على نجم واحد فقط لا غير، وهو النجم لويس سواريز من أجل منح منتخب الأوروغواي الأفضلية من الناحية الهجومية في ظل غياب رفيقه إدينسون كافاني.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: ماكسيمليانو بيريرا / ماريا خيمينيز / دييجو جودين / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: نانديز / ماتياس فيسينو / كارلوس سانشيز / كريستيان رودريغيز.

خط الهجوم: ستواني / لويس سواريز.

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