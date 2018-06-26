موعد مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم روسيا 2018

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مباراة فرنسا والدنمارك اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم و مشاهدة لعبة فرنسا والدنمارك اليوم بجودة عالية وبروابط يوتيوب تقام اليوم مباراة فرنسا والدنمارك ونشير من خلال هذا التقرير إلى توقيت وموعد مباراة فرنسا والدنمارك اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ومن المقرر أن تواجه فرنسا اليوم نظيرتها الدنمارك وذلك في المباراة الثالثة والأخيرة لكلاً منهما في بطولة كأس العالم وتحديداً في دور المجموعات، علماً بأن منتخب فرنسا قد ضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وذلك بعكس منتخب الدنمارك الذي لا يزال في حاجة ماسة إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة أو الخروج على أقل تقدير بنتيجة التعادل وذلك حتى يضمن تأهله هو الآخر إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال ، والجدير بالذكر ان مباراة فرنسا والدنمارك اليوم ستكون منقولة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية التي تقوم ببث مباريات كأس العالم روسيا 2018 هذا العام بصورة حصرية وبالتعليق العربي في الوطن العربي وشمال افريقيا ، وستكون متابعة مباراة فرنسا والدنمارك مباشرة عبر قناة HD1 MAX وسوف يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي الكبير التونسي التونسي على القناة الصوتية الأولى، وستكون مباراة فرنسا والدنمارك منقولة مباشرة أيضاً عبر قناة 4K المشفرة وسوف يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، وستكون مباراة فرنسا والدنمارك مباشرة أيضاً عبر قناة MAX HD3 وسوف يتولى التعليق على المباراة المعلق الإنجليزي، Watch France vs Denmark Live Today .

.اخر اخبار واستعدادات فرنسا قبل مواجهة الدنمارك اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة لمشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك في المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين المنتخبين على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، ويسعى المنتخب الفرنسي إلى تأكيد صحوته في هذه المباراة بالرغم من نجاحه في تحقيق الانتصار في أول مباراتين له في مونديال روسيا الحالي، إلا أن أداء المنتخب الفرنسي لم يرقى على الإطلاق إلى طموحات وتطلعات جماهير كرة القدم الفرنسية، مما جعل العديد من الانتقادات تُلاحق كل لاعبي المنتخب الفرنسي وخاصة الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، والذي يُعتبر بدوره هو المسؤول الأول عن مستوى منتخب فرنسا على أرضية الميدان، ويبقى الأمر الوحيد الذي وقف حتى هذه اللحظة بجانب المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان هو تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، مما جعل كل وسائل الإعلام الفرنسية لا تستطيع أن تفتح النار على المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان، علماً بأن الأخير بات يعلم جيداً أن مونديال روسيا الحالي من الممكن أن يكون هو الأخير له رفقة المنتخب الفرنسي في ظل النقد اللاذع الذي يحظى به منذ خسارته لقب بطولة كأس أمم أوروبا تحديداً في صيف العام قبل الماضي 2016، أما على الجانب المقابل يبدو وضع المنتخب الدنماركي جيداً نوعاً ما، وذلك على الرغم من أن المنتخب الدنماركي لا يزال على الأقل في حاجة إلى نقطة واحدة فقط من أجل التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، إلا أن المنتخب الدنماركي قدم حتى هذه اللحظة مستويات مميزة للغاية تشفع له بتحقيق هدفه في نهاية المطاف، حتى وإن كان يعلم جيداً أنه سوف يصطدم في الجولة الحاسمة بمنتخب يمتلك تشكيلة في غاية القوة على كافة المستويات سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية.

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موعد مباراة فرنسا والدنمارك القادمة في كأس العالم والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة المباراة الحاسمة بين المنتخب الفرنسي وبين نظيره المنتخب الدنماركي في الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم في يوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، ومن المقرر ان يتم نقل مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر اليوم عبر قناة بي ان سبورت الرياضية MAX HD1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف، وأيضاً قناة بي إن سبورت الرياضية 4K المشفرة عالية الجودة بصوت المعلق المصري محمد الكواليني، تابعونا من خلال موقعنا “مصر 365” من أجل نقل فاعليات البث المباشر والحصري لمباراة فرنسا والدنمارك من خلال روابط يوتيوب مباشرة وحصرية من موقع يلا شوت العالمي .

فرنسا تخوض مرانها الأخير قبل ملاقاة الدنمارك في كأس العالم ..يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك اليوم

خاض المنتخب الفرنسي مرانه الأخير في يوم أمس الإثنين وذلك تحضيراً لمواجهة منتخب الدنمارك في مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف من هوغو لوريس في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جبرييل سيديبي وأيضاً رافاييل فاران إضافة إلى صامويل أومتيتي وأخيراً بنجامين ميندي، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من نغولو كانتي إضافة إلى بليز ماتويدي، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من كيليان مبابي إضافة إلى بول بوغبا وأيضاً أنطوان جريزمان، وفي مركز خط الهحوم سوف يتواجد أوليفيه جيرو، علماً بأن المنتخب الفرنسي يسعى إلى التتويج في نهاية المطاف بلقب كأس العالم والذي لم ينجح في الفوز به منذ عام 1998 حينما تم تنظيم المونديال على أرضه ووسط جماهيره، يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر بجودة عالية وبروابط يوتيوب مباشرة فتابعونا من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم بروابط يوتيوب مباشرة يخوض منتخب الدنمارك مباراته الأخيرة في دور المجموعات في بطولة كأس العالم روسيا 2018 تحت شعار واحد فقط لا غير، وهو تحقيق الانتصار دون سواه أو الحصول على نقطة واحدة في نهاية المطاف، وذلك حتى يضمن المنتخب الدنماركي مقعده بشكل رسمي في الدور الثمن النهائي من عمر المونديال، ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني النرويجي أجي هاريد مدرب منتخب الدنمارك بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف من كاسبر شمايكل في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من هنريك وأيضاً سيمون كاير إضافة إلى أندرياس كريستننسن وأخيراً ينس لارسن، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من لاسه شونه إضافة إلى توماس ديلاني، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من كريستيان إريكسن إضافة إلى سيستو وأيضاً مارتن، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد نيكولاي يورجنسن.

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