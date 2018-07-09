موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في كأس العالم الثلاثاء 10/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وبلجيكا، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأكمله يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا وبلجيكا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا وبلجيكا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وبلجيكا في هذه المباراة.

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موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة فرنسا وبلجيكا في كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

أما مباراة فرنسا وبلجيكا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة فرنسا وبلجيكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا وبلجيكا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة فرنسا وبلجيكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الفرنسي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الفرنسي غمار مرحلة الدور نصف النهائي من عمر المونديال عازماً على مواصلة مشواره الناجح للغاية، وذلك في إطار سعيه إلى التتويج بلقب كأس العالم في نهاية المطاف، وخاصة في ظل الجيل الحالي المثالي الذي يمتلكه المنتخب الفرنسي، مما يجعله قادراً على الظفر بلقب المونديال بالرغم من الصعوبات المتبقية أمامه.

ويُدرك المنتخب الفرنسي جيداً أن مواجهته القادمة أمام نظيره منتخب بلجيكا سوف تكون مختلفة تماماً عن جميع المواجهات السابقة التي خاضها منذ انطلاقة المونديال وحتى الآن، وخاصة وأن منافسه في هذه المرة يتمتع بالقوة على مستوى كافة الخطوط سواء من الناحية الدفاعية أو بالأخص من الناحية الهجومية.

ولعل ما يُزيد قلق المنتخب الفرنسي أكثر قبل هذه المباراة المرتقبة، أن خط دفاعه غير مستقر على الإطلاق من حيث المستوى، ويكفي الإشارة فقط إلى أن شباك المنتخب الفرنسي قد اهتزت في ثلاثة مناسبات أمام منتخب الأرجنتين في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

وبكل تأكيد سوف يُعاني المنتخب الفرنسي كثيراً نظراً لأن منافسه لا يهوى الاستحواذ على الكرة حينما يواجه منتخبات كبيرة، وهو ربما الأمر الذي قد يجعل رجال المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان يعانون كثيراً في هذه المباراة.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

آخر تحضيرات المنتخب البلجيكي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب البلجيكي غمار مرحلة الدور نصف النهائي من المونديال عازماً على مواصلة تحقيق المفاجآت، وهذه المرة من خلال إقصاء المنتخب الفرنسي سعياً للوصول إلى الدور النهائي من عمر المونديال.

ولا شك أن إقصاء المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي من عمر المونديال، سوف يُعطي المنتخب البلجيكي دافعاً معنوياً قوياً للغاية فيما تبقى من مشواره في المونديال، علماً بأن طموحات الشارع البلجيكي الآن وصلت إلى حد التتويج بلقب كأس العالم في نهاية المطاف.

وبكل تأكيد يُعتبر المنتخب البلجيكي مرشحاً بقوة من أجل الظفر بلقب المونديال، وخاصة في ظل الجيل الحالي المثالي الذي يمتلكه المنتخب البلجيكي، علماً بأن أبرز ما يُميز المنتخب البلجيكي في النسخة الحالية من المونديال، هو تألق كل نجومه سواء على المستوى الفردي أو بشكل عام على المستوى الجماعي، وهو الأمر الذي كان يفتقده منتخب بلجيكا في كل المحافل الدولية السابقة.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: ناصر الشاذلي / أكسل فيتسل / مروان فيلايني / يانيك فيريرا كاراسكو / كيفين دي بروين / إيدين هازارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

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