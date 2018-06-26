القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين ونيجيريا اليوم الثلاثاء 26/6/2018 .. قناة مفتوحة تبث كأس العالم

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متابعة حية لكأس العالم وأيضاً مباراة الأرجنتين ونيجيريا، قناة مفتوحة تبث مباريات كأس العالم وأيضاً مباراة الأرجنتين ونيجيريا، ماهي القنوات التي سوف تُذيع مباراة الأرجنتين ونيجيريا مباشرة وتردد القنوات المفتوحة التي تنقل مشاهدة مباراة كأس العالم بين الأرجنتين ونيجيريا بث مباشر حيث من المقرر أن تنقل مباراة الأرجنتين ونيجيريا علي قناة بي أن سبورت MAX HD1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي مباشرة كما أن المباراة سوف تنقل على بي إن سبورت الرياضية 4K المشفرة عالية الجودة بصوت المعلق الليبي الكبير محمد بركات، حيث يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المنتخب النيجيري في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن عشاق المنتخب الأرجنتيني سوف يكونوا على موعد مع التاريخ، وذلك من خلال إما تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الثاني من المونديال كما كان متوقعاً قبل انطلاقة المونديال، وإما إقصاء المنتخب الأرجنتيني منذ الدور الأول من المونديال في كارثة حقيقية بالنسبة إلى كرة القدم الأرجنتينية وتاريخها العريق في كرة القدم بشكل عام وفي بطولات كأس العالم بشكل خاص، ولا يحتاج المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة من أجل التأهل سوى تحقيق الانتصار فقط دون سواه، علماً بأن المنتخب النيجيري سوف يكفيه فقط نتيجة التعادل لا غير من أجل ضمان تأهله عن هذه المجموعة من خلال المركز الثاني في الترتيب خلف صاحب الصدارة الذي تأهل رسمياً منذ الجولة الثانية وهو منتخب كرواتيا، وبكل تأكيد سوف تكون كل العيون العالم مسلطة على لاعب فقط لا غير في مباراة الأرجنتين ونيجيريا، وهو النجم العالمي ليونيل ميسي الذي يجد نفسه مطالباً بضرورة حمل منتخب بلاده على أكتافه وصولاً إلى الكأس العالمية في نهاية المطاف مثلما فعل من قبله الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ونيجيريا في كأس العالم 2018: يلا شوت مشاهدة مباراة الأرجنتين ونيجيريا بث مباشر اليوم في مناسبة خاصة تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية ومحبي كرة القدم الجميلة إلى مباراة الأرجنتين ونيجيريا، ويسعى محبي كرة القدم في كل مكان إلى معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ونيجيريا القادمة في كأس العالم اليوم الثلاثاء الموافق ليوم 26/6/2018 وهي المباراة التي سوف تحسم تأهل أحد المنتخبين إلى الدور الثاني من كأس العالم، حيث يلتقي الأرجنتين ونيجيريا اليوم الثلاثاء في ملعب سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا وفي هذا الصدد قد أعلنت القناة الناقلة “بي إن سبورت إتش دي ماكس 1 بصوت المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي “، وأعلنت قناة بي ان سبورت 4K المشفرة عالية الجودة أنها سوف تقوم بنقل أحداث المباراة بشكل حصري ووحيد بالنسبة لقنوات الشرق الأوسط، حيث يسعى كلاً من المنتخبين إلى متعة السادة المشاهدين وتقديم كل ما هو مرتقب ومتميز عبر شاشتها الفضائية في إطار مواجهات كلاً من كأس العالم إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلي مباريات كأس ملك إسبانيا، كما تعرض القناة منافسات الدوري الإسباني، وعدد كبير من المنافسات القوية والمتألقة بين أقوى الفرق الكروية العالمية. Advertisements القنوات المشفرة الناقلة لمباريات كأس العالم اليوم في مونديال روسيا بين الأرجنتين ونيجيريا بث مباشر بي أن سبورتس MAX HD1 ،التردد : 12245 عمودي ،معدل الترميز : 27500 ،القمر : Nilesat at 7.0°W. بي أن سبورت MAX HD3 الإنجليزية ،التردد : 12265 أفقي ،معدل الترميز : 27500 ،القمر : Nilesat at 7.0°W. بي أن سبورت MAX HD4 الفرنسية ،التردد : 12245 أفقي على النايل سات.

احصائيات ليونيل ميسي قبل مواجهة الأرجنتين المرتقبة اليوم في كأس العالم بين الأرجنتين ونيجيريا

يجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه اليوم الثلاثاء تحت ضغوطات لا مثيل لها ولم يتعرض لها طوال مسيرته الرياضية تقريباً، وخاصة وأن الأمر بات يتعلق بسمعة بلاده الأرجنتين على مستوى كرة القدم، حيث لا يفصل منتخب الأرجنتين سوى التعادل أو الهزيمة عن الإقصاء من المونديال منذ الدور الأول، ويأمل النجم ليونيل ميسي أن يتمكن من إحراز أولى أهدافه اليوم في كأس العالم بعدما فشل في تحقيق ذلك بعد مرور أول جولتين من عمر المونديال، ولم يفشل النجم ليونيل ميسي فقط في تسجيل أي هدف لمصلحة منتخب الأرجنتين في كأس العالم في نسخته الحالية، بل إنه قد أضاع أيضاً ركلة جزاء في المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني والتي جمعت بينه وبين نظيره المنتخب الأيسلندي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن النجم ليونيل ميسي قد فاز في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي والتي يتم منحها إلى أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث نجح النجم ليونيل ميسي في تسجيل حوالي 43 هدفاً على صعيد الدوري الإسباني فقط لا غير، مما يُزيد من حجم الضغوطات عليه بشدة قبل مباراة الأرجنتين ونيجيريا.

والجدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين ونيجيريا تنقل بث مباشر اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وذلك عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية الوكيل الوحيد والحصري لنقل مباريات كرة القدم وتحديداً كأس العالم باللغة العربية في الشرق الأوسط وفي العالم العربي .