موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم الأربعاء 11/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب الكرواتي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

.ولا شك أن عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأكمله يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وكرواتيا في هذه المباراة.

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موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب الكرواتي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة إنجلترا وكرواتيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إنجلترا وكرواتيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأيضاً سوف تكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الإنجليزي غمار مرحلة الدور نصف النهائي من عمر المونديال بطموحات كبيرة للغاية، وذلك عكس ما كان عليه الحال تماماً مع انطلاقة النسخة الحالية من مونديال روسيا في شهر يونيو الماضي، حيث كان أكبر أمل لدى الجماهير الإنجليزية هو أن يتخطى منتخب بلادهم عقبة دور المجموعات على أقل تقدير.

ولكن تبدو الآن الصورة مختلفة تماماً ويرفع الكل في إنجلترا الآن شعاراً واحداً فقط لا غير، وهو “عودة كرة القدم إلى مهدها” وهو ما يعني عودة لقب كأس العالم من جديد إلى صناع كرة القدم منذ فجر التاريخ القديم.

وعلى الرغم من أن المنتخب الإنجليزي يمتلك في الوقت الحالي جيلاً شاباً لا توجد بينه وبين الأجيال السابقة العملاقة أي مقارنة على الإطلاق، إلا أن ذلك الجيل يبدو أنه سوف يكون القادر على إعادة الهيبة إلى كرة القدم الإنجليزية من جديد على الصعيد الدولي مثلما هو الحال على صعيد الأندية طوال السنوات الطويلة الماضية.

ولعل ما يُميز الجيل الحالي للمنتخب الإنجليزي بشكل خاص، هو التعاون وأجواء العائلة الواحدة المتواجدة بين جميع عناصر المنتخب الإنجليزي، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في جميع الأجيال السابقة، حيث كانت تفرقة دائماً بين لاعبي الأندية الإنجليزية وخاصة لاعبي نادي مانشستر يونايتد إضافة إلى لاعبي نادي مانشستر سيتي وأيضاً لاعبي نادي ليفربول.

ولكن كل هذه الأمور قد اختفت تماماً في الجيل الحالي تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي الشاب جاريث ساوثجيت، الذي تمكن بدوره من صناعة جيل قادر على إعادة المنتخب الإنجليزي من جديد إلى منصات التتويج الدولية، حيث أصبحت كل عيون الجماهير الإنجليزية ليست مسلطة فقط على لقب كأس العالم وإنما بات الجميع يأمل أيضاً في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا لأول مرة في التاريخ.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

آخر تحضيرات المنتخب الكرواتي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الكرواتي غمار مرحلة الدور نصف النهائي من عمر المونديال عازماً على مواصلة مسيرته الناجحة في النسخة الحالية من مونديال روسيا، وخاصة في ظل امتلاك المنتخب الكرواتي جيلاً بات يُلقب بأفضل جيل على الإطلاق جاء في تاريخ كرة القدم الكرواتية.

ولا شك أن الجميع الآن داخل دولة كرواتيا بات يطمح إلى الفوز بلقب كأس العالم في نهاية المطاف، وليس فقط الاكتفاء بشرف الوصول إلى المربع الذهبي من عمر المونديال، علماً بأن المنتخب الكرواتي أثبت حتى هذه اللحظة على أنه قادر على الظفر بلقب المونديال.

وبكل تأكيد سوف يُعاني المنتخب الكرواتي كثيراً في هذه المباراة الحاسمة من الناحية البدنية، وخاصة وأن منتخب كرواتيا لم يتمكن من تخطي عقبة سواء الدور ثمن النهائي من عمر المونديال أو حتى الدور ربع النهائي من عمر المونديال إلا عبر بوابة الأشواط الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح، مما يعني أن المنتخب الكرواتي لن يكون في مثل جاهزية منتخب إنجلترا الذي خاض الأشواط الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي فقط لا غير.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / لوكا مودريتش / إيفان راكيتيتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

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