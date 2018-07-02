موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا في كأس العالم الثلاثاء 3/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب الكولومبي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في الوطن العربي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكولومبيا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من انجلترا وكولومبيا في هذه المباراة.

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موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب الكولومبي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا وكولومبيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة إنجلترا وكولومبيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة إنجلترا وكولومبيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة إنجلترا وكولومبيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إنجلترا وكولومبيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة إنجلترا وكولومبيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الإنجليزي غمار المراحل الإقصائية من بطولة كأس العالم، وهو عازماً على الظهور بشكل قوي للغاية وليس مثلما كان الحال في السنوات الطويلة الماضية، والتي لم يعرف فيها سوى طعم الفشل فقط لا غير على مستوى كافة البطولات القارية وخاصة بطولة كأس العالم تحديداً.

ولكن الوضع يبدو مغايراً تماماً هذه المرة بالنسبة إلى المنتخب الإنجليزي، وخاصة وأن الجيل الحالي قادر على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مونديال روسيا الحالي، وذلك على الرغم من قلة الخبرات الكافية به إلا أن الإمكانيات الفنية العالية كافية لوحدها على إيصال المنتخب الإنجليزي إلى أهدافه.

ولا شك أن تعويل الجماهير الإنجليزية من جديد سوف يكون بشكل كبير للغاية على نجم كرة القدم الإنجليزية الأبرز في الوقت الحالي، وهو الهداف وقائد منتخب إنجلترا حالياً هاري كين الذي نجح حتى هذه اللحظة في تسجيل أربعة أهداف لمصلحة منتخب بلاده في مونديال روسيا الحالي.

ولعل ما يُميز منتخب إنجلترا أيضاً بشكل واضح هي الجماعية في الأداء وعدم الاعتماد على الكرات الطويلة من الخلف إلى الأمام مثلما كان حال كرة القدم الإنجليزية دائما، ولكن الوضع الآن بات مختلفاً تماماً من خلال الاعتماد على أسلوب بناء اللعب من الخلف إلى الأمام من خلال تمريرات أرضية سريعة مثلما هو حال أسلوب التيكي تاكا الإسبانية.

وبكل تأكيد يُدرك المنتخب الإنجليزي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وخاصة وأنه سوف يواجه منتخباً من قارة أمريكا الجنوبية وهو المنتخب الكولومبي العنيد الذي يمتلك في صفوفه نجوم من الطراز الرفيع القادرة على إحراج المنتخب الإنجليزي.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

آخر تحضيرات المنتخب الكولومبي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الكولومبي غمار المراحل الإقصائية من بطولة كأس العالم، وهو عازماً على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة هذه المرة في المونديال، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها منتخب كولومبيا في الجيل الحالي.

ولا شك أن منتخب كولومبيا يؤمن في هذه المباراة بكامل حظوظه من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال، وخاصة وأن النسخة الحالية من مونديال روسيا قد شهدت العديد من المفاجآت منذ انطلاقة البطولة وحتى هذه اللحظة.

وبكل تأكيد لا يزال قلق الجماهير الكولومبية كبيراً للغاية قبل موعد هذه المباراة، وخاصة في ظل الشكوك حول جاهزية النجم والقائد خاميس رودريغيز من أجل المشاركة رفقة منتخب بلاده في هذه المباراة الحاسمة بعد الإصابة العضلية التي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية أمام منتخب السنغال.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / دافينسون سانشيز / يرى مينا / موخيكا.

خط الوسط: كارلوس سانشيز / ليرما / خوان كوادرادو / كوينتيرو / لويس مورييل.

خط الهجوم: راداميل فالكاو.

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