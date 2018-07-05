موعد مباراة البرازيل وبلجيكا في كأس العالم الجمعة 6/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرازيل وبلجيكا، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأكمله يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرازيل وبلجيكا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبلجيكا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرازيل وبلجيكا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البرازيل وبلجيكا في هذه المباراة.

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موعد مباراة البرازيل وبلجيكا في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرازيل وبلجيكا، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة البرازيل وبلجيكا في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرازيل وبلجيكا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018م.

أما مباراة البرازيل وبلجيكا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة البرازيل وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة البرازيل وبلجيكا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب البرازيلي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب البرازيلي غمار مرحلة الدور ربع النهائي من عمر مونديال روسيا الحالي عازماً على مواصلة مشواره المميز للغاية في المونديال، وخاصة وأن عين المنتخب البرازيلي تنصب على هدف واحد فقط لا غير في نهاية المطاف وهو الفوز بلقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ كرة القدم البرازيلية.

ولا شك أن التتويج بلقب كأس العالم للمرة السادسة في التاريخ، سوف يؤكد بدوره تربع المنتخب البرازيلي على عرش صدارة كرة القدم الدولية، علماً بأن أقرب الملاحقين خلفه مباشرة هما كلاً منتخب إيطاليا إضافة إلى منتخب ألمانيا، حيث نجح كلاهما في الفوز بلقب كأس العالم في أربع مناسبات سابقة في التاريخ.

ويبدو المنتخب البرازيلي في النسخة الحالية من مونديال روسيا أبرز المرشحين من أجل الظفر بلقب المونديال، وتبقى العقبة الرئيسية أمامه الآن هي تخطي كلاً من منتخب بلجيكا في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، وذلك حتى يُثبت مرة أخرى جدارته على حمل لقب المونديال في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو الحالي.

وبكل تأكيد سوف تكون كل العيون العالم مسلطة من جديد على نجوم منتخب السامبا، وخاصة النجم الأبرز نيمار جونيور الذي بات مرشحاً بدوره للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حالة نجاحه في قيادة منتخب بلاده نحو الفوز بلقب كأس العالم.

ولا تقتصر أسماء النجوم في المنتخب البرازيلي عند ذلك الحد فحسب، حيث يمتلك المنتخب البرازيلي أيضاً في صفوفه كلاً من النجم فيليبي كوتينيو إضافة إلى النجم ويليان وأيضاً النجم دوغلاس كوستا وأخيراً النجم غابرييل جيسوس، وهو ما يؤكد بدوره على قوة المنتخب البرازيلي كثيراً في النسخة الحالية من مونديال روسيا بعكس ما كان عليه في النسخة الماضية على أرضه.

وبدون أدنى شك يأمل كل عاشق لكرة القدم البرازيلية أن ينسى الطريقة الكارثية التي تم إقصاء بها المنتخب البرازيلي من الدور نصف النهائي من النسخة الماضية من عمر المونديال، والتي تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة البرازيل في صيف العام 2014، حيث تعرض المنتخب البرازيلي حينها إلى الخسارة بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد وسط جماهيره الغفيرة.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني البرازيلي تيتي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فاغنر / تياغو سيلفا / جواو ميراندا / مارسيلو.

خط الوسط: فيرناندينيو / باولينيو / ويليان / فيليبي كوتينيو / نيمار جونيور.

خط الهجوم: غابرييل جيسوس.

آخر تحضيرات المنتخب البلجيكي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب البلجيكي غمار مرحلة الدور ربع النهائي من عمر المونديال عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وخاصة وأن طموحات الشارع البلجيكي تبدو كبيرة للغاية في النسخة الحالية من المونديال، نظراً لأن المنتخب البلجيكي يمتلك في الوقت الحالي تقريباً أفضل جيل مر عليه على مدار التاريخ بأكمله.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب البلجيكي لا يزال لم يصل بعد إلى المستوى المأمول منه في مونديال روسيا الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب كان على مشارف الإقصاء من الدور ثمن النهائي من عمر المونديال بعد تأخره في بداية الشوط الثاني أمام المنتخب الياباني بهدفين مقابل لا شئ.

ولولا تفوق المنتخب البلجيكي سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البدنية، لكان المنتخب الياباني هو من ضمن مقعده الآن في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، وهو الأمر الذي يجعل الشارع البلجيكي قلق للغاية أيضاً قبل مواجهة منتخب شرس للغاية على كافة النواحي مثل المنتخب البرازيلي.

ولا شك أن تعويل الجماهير البلجيكية سوف يكون بشكل رئيسي على أبرز نجوم المنتخب، وتحديداً القائد إيدن هازارد إضافة إلى النجم كيفين دي بروين صانع ألعاب المنتخب البلجيكي، وأيضاً الهداف المتألق روميلو لوكاكو.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدين هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

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