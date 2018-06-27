موعد مباراة البرازيل وصربيا اليوم الأربعاء 27/6/2018 .. قناة مفتوحة تبث كأس العالم

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متابعة حية لكأس العالم وأيضاً مباراة البرازيل وصربيا، قناة مفتوحة تبث مباريات كأس العالم وأيضاً مباراة البرازيل وصربيا، ماهي القنوات التي سوف تُذيع مباراة البرازيل وصربيا مباشرة وتردد القنوات المفتوحة التي تنقل مشاهدة مباراة كأس العالم بين البرازيل وصربيا بث مباشر حيث من المقرر أن تنقل مباراة البرازيل وصربيا على قناة بي أن سبورت MAX HD1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي مباشرة، كما أن المباراة سوف تنقل على بي إن سبورت الرياضية 4K المشفرة عالية الجودة بصوت المعلق الكبير خليل البلوشي.

حيث يواجه المنتخب البرازيلي نظيره المنتخب الصربي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل العيون سوف تكون مسلطة في هذه المباراة على كل نجوم المنتخب البرازيلي وخاصة النجم الأبرز نيمار جونيور، حيث لا يزال المنتخب البرازيلي لم يُقدم بعد الأداء المثالي المنتظر منه منذ انطلاقة المونديال بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات، وهو الأمر الذي زاد من حجم الضغوطات كثيراً سواء على النجم البرازيلي نيمار جونيور بصفة خاصة أو على كافة لاعبي المنتخب البرازيلي بشكل عام، علماً بأن المنتخب البرازيلي يُعتبر من ضمن المنتخبات المطالبة بضرورة الفوز بلقب كأس العالم، وذلك في ظل الجيل الحالي المثالي الذي يمتلكه المنتخب البرازيلي، ولكن وفي الوقت ذاته يحتاج المنتخب البرازيلي إلى تحسين العديد من الجوانب في أدائه حتى يكون قادراً على الفوز بلقب كأس العالم في نهاية المطاف، ويُدرك منتخب السامبا جيداً أن مهمته في مساء اليوم أمام منتخب صربيا لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن منتخب صربيا يمتلك في صفوفه لاعبين مميزين للغاية ولديهم خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2018: يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر اليوم

في مناسبة خاصة تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية ومحبي كرة القدم الجميلة إلى مباراة البرازيل وصربيا، ويسعى محبي كرة القدم في كل مكان إلى معرفة القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا القادمة في كأس العالم اليوم الأربعاء الموافق ليوم 27/6/2018 وهي المباراة التي سوف تحسم تأهل أحد المنتخبين إلى الدور الثاني من كأس العالم، حيث يلتقي البرازيل وصربيا اليوم الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو وفي هذا الصدد قد أعلنت القناة الناقلة “بي إن سبورت إتش دي ماكس 1 بصوت المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي “، وأعلنت قناة بي ان سبورت 4K المشفرة عالية الجودة أنها سوف تقوم بنقل أحداث المباراة بشكل حصري ووحيد بالنسبة لقنوات الشرق الأوسط. Advertisements حيث يسعى كلاً من المنتخبين إلى متعة السادة المشاهدين وتقديم كل ما هو مرتقب ومتميز عبر شاشتها الفضائية في إطار مواجهات كلاً من كأس العالم إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلي مباريات كأس ملك إسبانيا، كما تعرض القناة منافسات الدوري الإسباني، وعدد كبير من المنافسات القوية والمتألقة بين أقوى الفرق الكروية العالمية. القنوات المشفرة الناقلة لمباريات كأس العالم اليوم في مونديال روسيا بين البرازيل وصربيا بث مباشر بي أن سبورتس MAX HD1 ،التردد : 12245 عمودي ،معدل الترميز : 27500 ،القمر : Nilesat at 7.0°W. بي أن سبورت MAX HD3 الإنجليزية ،التردد : 12265 أفقي ،معدل الترميز : 27500 ،القمر : Nilesat at 7.0°W. بي أن سبورت MAX HD4 الفرنسية ،التردد : 12245 أفقي على النايل سات.

احصائيات نيمار جونيور قبل مواجهة البرازيل المرتقبة اليوم في كأس العالم بين البرازيل وصربيا

يجد النجم البرازيلي نيمار جونيور نفسه تحت ضغوطات هائلة للغاية منذ انطلاقة مونديال روسيا الحالي، وخاصة وأنه لم ينجح بعد في الوصول إلى الأداء الذي ينتظره عشاق كرة القدم البرازيلية، وخاصة من الناحية الجماعية حيث يتعرض النجم نيمار جونيور إلى العديد من الانتقادات بسبب كثرة اعتماده على اللعب الفردي والاستعراضي فقط لا غير.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن كل آمال الشعب البرازيلي معقودة على النجم البرازيلي نيمار جونيور فقط لا غير من أجل قيادة المنتخب البرازيلي نحو الفوز بلقب كأس العالم في نسخته الحالية، علماً بأن النجم نيمار جونيور قد نجح في تقديم أداء مثالي للغاية طوال الموسم الماضي رفقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولولا الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم في شهر مارس الماضي، لكان الآن في أفضل حال على الإطلاق مما هو عليه الآن.

والجدير بالذكر أن مباراة البرازيل وصربيا تنقل بث مباشر اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وذلك عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية الوكيل الوحيد والحصري لنقل مباريات كرة القدم وتحديداً كأس العالم باللغة العربية في الشرق الأوسط وفي العالم العربي .