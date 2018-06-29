موعد مباراة البرتغال والأوروغواي في كأس العالم السبت 30/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرتغال والأوروغواي، يستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره المنتخب الأوروغوياني في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في الوطن العربي بأكمله يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرتغال والأوروغواي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والأوروغواي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرتغال والأوروغواي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البرتغال والأوروغواي في المباراة.

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موعد مباراة البرتغال والأوروغواي في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرتغال والأوروغواي، يستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره المنتخب الأوروغوياني في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة البرتغال والأوروغواي في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرتغال والأوروغواي، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة البرتغال والأوروغواي سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة البرتغال والأوروغواي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة البرتغال والأوروغواي سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرتغال والأوروغواي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب البرتغالي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب البرتغالي غمار الأدوار الحاسمة من مونديال روسيا الحالي عازماً على تغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها طوال فترة دور المجموعات، وذلك على الرغم من تألق نجمه الأبرز الدون كريستيانو رونالدو الذي سجل حتى الآن أربعة أهداف في المونديال.

وحتى الآن لم يُقدم المنتخب البرتغالي الأداء المنتظر منه في المونديال، إلا أن المهم في نهاية المطاف أن المنتخب البرتغالي لم يتعرض إلى الخسارة في أول ثلاث مباريات له في المونديال، وهو ما قد يُساعده بالتالي على التحسن بشكل إيجابي انطلاقاً من الدور ثمن النهائي حينما يواجه منتخب الأوروغواي.

ويُدرك المنتخب البرتغالي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق انطلاقاً من الدور الثاني، وذلك في حالة أراد التتويج بلقب المونديال لكي يُضيفه إلى لقب كأس أمم أوروبا الذي فاز به في صيف العام قبل الماضي 2016 على أرض دولة فرنسا.

وتخشى الجماهير البرتغالية بدورها من عامل الإرهاق الذي بدا واضحاً على كل لاعبي منتخب البرتغال في الشوط الثاني، وذلك سواء في المباراة الثانية ضد منتخب المغرب أو ضد منتخب إيران في دور المجموعات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع داخل المنتخب البرتغالي يُعول في نهاية المطاف على لاعب واحد فقط من أجل قيادته نحو المجد العالمي، وهو الدون كريستيانو رونالدو الذي ربما قد يكون كأس العالم في نسخته الحالية هو آخر كأس العالم سوف يخوضه في مسيرته الرياضية نظراً إلى كبر سنه.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / فونتي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / جواو موتينيو / ريكاردو كواريزما / جواو ماريو.

خط الهجوم: جونزالو جيديس / كريستيانو رونالدو.

آخر تحضيرات المنتخب الأوروغوياني والتشكيل المتوقع

يدخل منتخب الأوروغواي غمار الدور الثاني من مونديال روسيا الحالي عازماً على الحفاظ على نسق الانتصارات الذي سار عليه طوال فترة دور المجموعات، حيث نجح منتخب الأوروغواي في تحقيق الانتصار في أول ثلاث مباريات له على التوالي.

وهو الأمر الذي يسعى إلى تكراره انطلاقاً من الدور ثمن النهائي، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية لمنتخب الأوروغواي هي عدم مواجهته حتى هذه اللحظة اختبار حقيقي من أجل قياس مدى قدرته على التقدم أكثر في المونديال.

وعلى الرغم من أن منتخب الأوروغواي قد نجح في تحقيق الانتصار في جميع مبارياته في مونديال روسيا الحالي، إلا أن أدائه لم يكن مقنعاً على الإطلاق سواء بالنسبة إلى جماهيره أو حتى بالنسبة إلى عشاق كرة القدم بشكل عام.

ولكن وفي الوقت ذاته تعلم جماهير الأوروغواي جيداً أن منتخب بلادها يسعى فقط وراء الانتصار دون سواه، وذلك دون التركيز على الأداء الجميل مثل بقية المنتخبات الكبيرة، وهو بكل تأكيد أهم شئ في المونديال أو في المحافل الدولية بشكل عام.

وفي حالة نجح منتخب الأوروغواي في تخطي عقبة منتخب البرتغال في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، سوف يجد نفسه حينها في مواجهة أخرى في غاية الصعوبة، وذلك أمام منتخب الأرجنتين أو منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن منتخب الأوروغواي في حاجة ماسة إلى معجزة حقيقية من أجل الذهاب بعيداً في مونديال روسيا الحالي، وخاصة في ظل ضعف الإمكانيات الفنية نوعاً على مستوى خط وسط ميدانه بعكس ما كان عليه الحال في نسخ سابقة من المونديال.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأوروغوياني المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: ماكسيمليانو بيريرا / ماريا خيمينيز / دييجو جودين / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: نانديز / ماتياس فيسينو / كارلوس سانشيز / كريستيان رودريغيز.

خط الهجوم: لويس سواريز / إدينسون كافاني.

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