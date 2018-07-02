موعد مباراة بلجيكا واليابان في كأس العالم اليوم الاثنين 2/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بلجيكا واليابان، يستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة نظيره المنتخب الياباني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

موعد مباراة بلجيكا واليابان في كأس العالم 2018

موعد مباراة بلجيكا واليابان، يستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة نظيره المنتخب الياباني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة بلجيكا واليابان تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة بلجيكا واليابان في كأس العالم 2018

موعد مباراة بلجيكا واليابان، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة بلجيكا واليابان سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة بلجيكا واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة بلجيكا واليابان سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة بلجيكا واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب البلجيكي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب البلجيكي غمار المراحل الإقصائية من بطولة كأس العالم عازماً على تقديم أفضل أداء ممكن لديه، وخاصة في ظل رغبته الكبيرة في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مونديال روسيا الحالي.

ولا شك أن كل آمال الجماهير البلجيكية تُعتبر كبيرة للغاية في النسخة الحالية من مونديال روسيا، وخاصة وأن الجيل الحالي المتواجد ضمن صفوف المنتخب البلجيكي قادر على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال من أجل كتابة تاريخ جديد لكرة القدم البلجيكية في بطولات كأس العالم.

وعلى الرغم من أن منتخب بلجيكا نجح في حصد العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات في مونديال روسيا الحالي، إلا أن الجماهير البلجيكية تعلم جيداً أن منتخب بلادها لا يزال لم يواجه ذلك الاختبار الحقيقي لقدراته.

وبكل تأكيد أيضاً يُدرك المنتخب البلجيكي أن مواجهته أمام منتخب اليابان في الدور ثمن النهائي سوف تكون مباراة صعبة، ولكن وفي الوقت ذاته لن تكون هي الاختبار الحقيقي لقدرات الشياطين الحمر في مونديال روسيا الحالي.

وفي حالة نجاح منتخب بلجيكا في تخطي عقبة منتخب اليابان في هذه المرحلة، سوف يجد نفسه حينها إما في مواجهة منتخب البرازيل المرشح الأبرز من أجل الظفر بلقب المونديال الحالي أو إما في مواجهة منتخب المكسيك العنيد في الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

ولا شك أن كل العيون سوف تكون مسلطة بشكل كبير على كل نجوم منتخب بلجيكا في هذه المباراة، وخاصة كلاً من القائد إيدين هازارد إضافة إلى النجم كيفين دي بروين وأيضاً المهاجم الشرس روميلو لوكاكو، مما يؤكد بدوره على أن خط دفاع المنتخب الياباني سوف يكون في حالة طوارئ دائمة طوال دقائق المباراة.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / إكسل فيتسل / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدين هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

آخر تحضيرات المنتخب الياباني والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الياباني غمار المراحل الإقصائية من بطولة كأس العالم عازماً على صناعة التاريخ، وخاصة وأنه يُعتبر المنتخب الآسيوي الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال في نسخة العام الحالي على أرض دولة روسيا.

أما الإنجاز الأكبر بالنسبة إلى المنتخب الياباني، سوف يكون من خلال نجاحه في صناعة المفاجأة والتأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأنها سوف تكون المرة الأولى في تاريخه التي يضمن فيها مقعده في الدور ربع النهائي.

ولا شك أن الجماهير اليابانية تُدرك جيداً أن منتخب بلادها لا يُعتبر مرشحاً على الإطلاق من أجل تخطي عقبة منتخب بلجيكا، وخاصة في ظل عدد النجوم الهائل المتواجدة ضمن صفوف المنتخب البلجيكي، مما يجعل كفة المنتخب البلجيكي أرجح في هذه المباراة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب الياباني لا يزال يملك حظوظه بيده، وخاصة وأن مونديال روسيا الحالي قد شهد العديد من المفاجآت منذ انطلاقة المونديال وحتى هذه اللحظة، مما يؤكد على ضرورة إيمان المنتخب الياباني بقدراته حتى يتمكن من صناعة مفاجأة جديدة في مونديال روسيا الحالي.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الياباني أكيرا بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاواشيما.

خط الدفاع: هيروكي ساكاي / مايا يوشيدا / جين شوجي / يوتو ناجاتومو.

خط الوسط: ماكوتو هاسيبي / هاراجوتشي / شيباساكي / شينجي كاجاوا / تاكاشي إينوي.

خط الهجوم: يويا اوساكو.

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