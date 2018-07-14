موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم الاحد 15/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وكرواتيا، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الكرواتي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن المباراة النهائية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم بأكمله يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا وكرواتيا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا وكرواتيا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وكرواتيا في هذه المباراة النهائية.

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موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الكرواتي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن المباراة النهائية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة فرنسا وكرواتيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة فرنسا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة.

وسوف تكون أيضاً مباراة فرنسا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، كما ستكون مباراة فرنسا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا وكرواتيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات المنتخب الفرنسي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الفرنسي غمار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018، وهو عازماً على العودة بالكأس إلى العاصمة الفرنسية باريس ولا شئ غير ذلك، وخاصة وأن ذلك الانتصار سوف يكون بمثابة أكبر رد على كم الانتقادات الهائلة التي تعرض لها منتخب الديوك وتحديداً مديره الفني الفرنسي ديدييه ديشان قبل انطلاقة المونديال مباشرة وحتى أثناء إقامة المونديال.

ويُدرك الجميع جيداً داخل المنتخب الفرنسي أنه لا يوجد أمامهم أي مجال سوى التتويج بلقب كأس العالم، وإلا لن يُعتبر ما حققوه في النسخة الحالية من المونديال إنجازاً على الإطلاق بأي حال من الأحوال، علماً بأن المنتخب الفرنسي يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام خصم عنيد للغاية يسعى للثأر من المنتخب الفرنسي.

حيث كان المنتخب الكرواتي في طريق المنتخب الفرنسي في عام 1998، وذلك حينما فاز منتخب الديوك الفرنسية بلقب كأس العالم الوحيد في تاريخهم بعد إزاحة المنتخب الكرواتي من الدور نصف النهائي من عمر المونديال في ذلك التوقيت.

ولا شك أن المنتخب الفرنسي لن يقوم بتغيير طريقة لعبه الدفاعية التي اعتمد عليها بشكل واضح منذ انطلاقة مونديال روسيا الحالي، وذلك على الرغم من أن المنتخب الفرنسي يمتلك في الجيل الحالي أسلحة هجومية من العيار الثقيل لا مثيل لها على الإطلاق.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

آخر تحضيرات المنتخب الكرواتي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الكرواتي غمار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 بطموحات كبيرة للغاية، وخاصة وأنه سوف يخوض النهائي الأول في تاريخه سواء على المستوى الدولي أو حتى على مستوى بطولات كأس العالم على مر التاريخ.

ولا شك أن الفرصة سوف تكون سانحة بقوة أمام المنتخب الكرواتي الآن من أجل كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الكرواتية على المستوى الدولي، وذلك من خلال الفوز بلقب كأس العالم الأول في تاريخ منتخب كرواتيا.

ولعل ما يُضاعف من رغبة منتخب كرواتيا في الفوز بهذه المباراة والتتويج بلقب المونديال، هي كلمة الثأر التي رددها كل مشجع كرواتي منذ الدور نصف النهائي حينما تأكد وصول منتخب فرنسا إلى الدور النهائي، وذلك بسبب ذكريات عام 1998 السيئة حينما أقصى المنتخب الفرنسي نظيره المنتخب الكرواتي من المربع الذهبي للمونديال.

وبكل تأكيد يعلم منتخب كرواتيا جيداً أنه يمتلك أفضلية كبيرة للغاية في هذه المباراة النهائية، وخاصة في ظل خط وسط الميدان العالمي الذي يتواجد في الجيل الحالي للمنتخب الكرواتي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن ذلك خط الوسط يتكون من الثلاثي لوكا مودريتش إضافة إلى إيفان راكيتيتش وأيضاً مارسيلو بروزوفيتش.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / لوكا مودريتش / إيفان راكيتيتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

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