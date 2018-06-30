موعد مباراة كرواتيا والدنمارك في كأس العالم الاحد 1/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة كرواتيا والدنمارك، يستعد المنتخب الكرواتي لملاقاة نظيره المنتخب الدنماركي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الجميلة في الوطن العربي يبحثون في الوقت الحالي عن موعد مباراة كرواتيا والدنمارك، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والدنمارك، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة كرواتيا والدنمارك إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من كرواتيا والدنمارك في هذه المباراة.

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موعد مباراة كرواتيا والدنمارك

موعد مباراة كرواتيا والدنمارك، يستعد المنتخب الكرواتي لملاقاة نظيره المنتخب الدنماركي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة كرواتيا والدنمارك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة كرواتيا والدنمارك

موعد مباراة كرواتيا والدنمارك، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم.

أما مباراة كرواتيا والدنمارك سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة كرواتيا والدنمارك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة كرواتيا والدنمارك سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة كرواتيا والدنمارك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الكرواتي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الكرواتي غمار المراحل الإقصائية من بطولة كأس العالم، وهو بات يُعتبر من أبرز المرشحين من أجل لعب دور الحصان الأسود في النسخة الحالية من المونديال، وخاصة بعد الصورة المثالية التي ظهر بها المنتخب الكرواتي طوال فترة دور المجموعات.

ولا يقتصر الأمر فقط على نجاح المنتخب الكرواتي في تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات على التوالي في دور المجموعات، بل إن المنتخب الكرواتي قدم أيضاً أدائاً فنياً على مستوى عالي للغاية وخاصة في خط وسط الميدان، كما ظهر أيضاً المنتخب الكرواتي بشكل مثالي للغاية من الناحية البدنية على مستوى جميع الخطوط.

ولا شك أن هذه الأمور سوف تُعطي المنتخب الكرواتي أفضلية كبيرة للغاية في الأدوار الحاسمة من عمر المونديال، وخاصة وأن طريق المنتخب الكرواتي نحو الدور النهائي من عمر المونديال يبدو سهلاً نوعاً ما، علماً بأن المنتخب الكرواتي سوف يجد نفسه في حالة التأهل إلى الدور ربع النهائي في مواجهة إما منتخب إسبانيا أو منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه.

وبكل تأكيد سوف تكون كل العيون مسلطة من جديد على خط وسط ميدان منتخب كرواتيا، والذي يُعتبر بدوره هو أفضل خط وسط ميدان في العالم بأكمله على صعيد المنتخبات، ويكفي الإشارة فقط إلى أن ذلك خط الوسط يتكون من الثلاثي لوكا مودريتش إضافة إلى إيفان راكيتيتش وأيضاً مارسيلو بروزوفيتش.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: لوكا مودريتش / إيفان راكيتيتش / مارسيلو بروزوفيتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

آخر تحضيرات المنتخب الدنماركي والتشكيل المتوقع

يدخل المنتخب الدنماركي غمار المراحل الإقصائية من بطولة كأس العالم، وهو عازماً على الظهور مرة أخرى بشكل قوي مثلما كان حاله طوال فترة دور المجموعات، علماً بأن طموحات الجماهير الدنماركية لا تتخطى ربما الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

ولا شك أن المنتخب الدنماركي لا يمتلك تلك الإمكانيات التي من الممكن أن تصل به إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مونديال روسيا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع يضع أمله على القوة الدفاعية التي يتميز بها منتخب الدنمارك.

وبكل تأكيد أيضاً يمتلك المنتخب الدنماركي بعض مفاتيح اللعب من الناحية الهجومية، والتي تتمثل في الأساس في صانع الألعاب كريستيان إريكسن الذي يُعتبر أخطر لاعب في صفوف منتخب الدنمارك، وذلك بجانب حارس المرمى الأمين كاسبر شمايكل الذي يسعى بدوره إلى صناعة التاريخ مع منتخب الدنمارك مثلما فعل والده في عام 1992.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني النرويجي أجي هاريد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: هنريك / سيمون كاير / أندرياس كريستنسن / ينس لارسن.

خط الوسط: لاسه شونه / توماس ديلاني / يوسف بولسن / كريستيان إريكسن / سيستو.

خط الهجوم: نيكولاي يورجنسن.

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