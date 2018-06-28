موعد مباراة كولومبيا والسنغال في كأس العالم اليوم الخميس 28/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة كولومبيا والسنغال، يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره المنتخب السنغالي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة كولومبيا والسنغال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والسنغال، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة كولومبيا والسنغال إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من كولومبيا والسنغال في هذه المباراة.

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موعد مباراة كولومبيا والسنغال في كأس العالم 2018

موعد مباراة كولومبيا والسنغال، يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره المنتخب السنغالي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة كولومبيا والسنغال تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والسنغال في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

أما مباراة كولومبيا والسنغال سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة كولومبيا والسنغال منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات منتخب كولومبيا والتشكيل المتوقع

يدخل منتخب كولومبيا غمار مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في مونديال روسيا الحالي رافعاً شعار واحد فقط دون سواه، وهو تحقيق الانتصار من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وخاصة وأن طموحات الجماهير الكولومبية باتت كبيرة للغاية في النسخة الحالية من المونديال.

وعلى الرغم من البداية غير الجيدة لمنتخب كولومبيا في مونديال روسيا الحالي، وذلك من خلال الخسارة المفاجئة على يد منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أن المنتخب الكولومبي سرعان ما استعاد عافيته وقدم في الجولة الثانية أدائاً باهراً للغاية، وقد تمثل ذلك في فوزه المريح على حساب المنتخب البولندي بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / دافينسون سانشيز / أوسكار موريلو / موخيكا.

خط الوسط: كارلوس سانشيز / خاميس رودريغيز / خوان كوادرادو / كوينتيرو.

خط الهجوم: لويس مورييل / راداميل فالكاو.

آخر تحضيرات منتخب السنغال والتشكيل المتوقع

يدخل منتخب السنغال غمار مباراته الثالثة في مونديال روسيا الحالي، وهو في حالة كبيرة من الحسرة بعد فشله في حسم تأهله إلى الدور الثاني من المونديال في الجولة الثانية، وذلك بسبب تعادله مع المنتخب الياباني بهدفين لمثلهما بالرغم من أن منتخب السنغال كان متقدماً في النتيجة في مرتين.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب السنغال يُدرك جيداً أنه لا يزال يملك كامل الحظوظ من أجل ضمان مقعده في الدور القادم، وإن كان ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة نظراً إلى القوة التي يتمتع بها منتخب كولومبيا على مستوى جميع الخطوط، مما يجعل هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لمنتخب السنغال.

ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني السنغالي أليو سيسي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من التالي:

حراسة المرمى: خادم ندياي.

خط الدفاع: موسى فاجي / كاليدو كوليبالي / ساليف ساني / يوسف سابالي.

خط الوسط: ادريسا جانا / الفريد ندياي / بادو ندياي / ساديو ماني / مباي نيانغ.

خط الهجوم: مامي بيرام ضيوف.

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