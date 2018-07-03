يلا شوت الجديد: بث مباشر مباراة إنجلترا وكولومبيا .. مشاهدة مباراة إنجلترا وكولومبيا بث مباشر

مشاهدة مباراة إنجلترا وكولومبيا بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب الكولومبي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكولومبيا

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنجلترا وكولومبيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة إنجلترا وكولومبيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ويُمكن أيضاً مشاهدة مباراة إنجلترا وكولومبيا بث مباشر عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً يُمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وكولومبيا بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا

مشاهدة مباراة إنجلترا وكولومبيا بث مباشر، يحتاج المنتخب الإنجليزي إلى تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب إنجلترا كان قد نجح في حصد 6 نقاط في فترة دور المجموعات مما جعله بالتالي يحتل وصافة مجموعته السابعة في مونديال روسيا الحالي.

البث المباشر لمباراة إنجلترا وكولومبيا، يحتاج المنتخب الكولومبي بدوره إلى تحقيق الانتصار دون سواه حتى يضمن مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب كولومبيا كان قد نجح في حصد 6 نقاط في فترة دور المجموعات مما جعله بالتالي يتصدر مجموعته الثامنة في مونديال روسيا الحالي.

إنجلترا وكولومبيا بث مباشر

بث مباشر مباراة إنجلترا وكولومبيا، سوف يتم إقامة مباراة إنجلترا وكولومبيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر يوليو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، على أن تنطلق مباراة إنجلترا وكولومبيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويُعتبر منتخب إنجلترا واحداً من المنتخبات العريقة للغاية على مستوى العالم بأكمله، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب إنجلترا شارك في كل بطولات كأس العالم على مر التاريخ باستثناء 6 مناسبات فقط لا غير.

حيث لم يُشارك منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم على أرض دولة الأوروغواي عام 1930، كما لم يُشارك أيضاً في بطولة كأس العالم عام 1934 والتي تم تنظيمها على أرض دولة إيطاليا، وأخيراً لم يُشارك في بطولة كأس العالم 1938 والتي تم تنظيمها على أرض دولة فرنسا.

أما المناسبات الثلاثة الأخرى فلم ينجح منتخب إنجلترا حينها في تخطي عقبة التصفيات المؤهلة إلى المونديال، حيث كانت المرة الأولى في بطولة كأس العالم عام 1974 والتي تم تنظيمها على أرض دولة ألمانيا.

أما المرة الثانية فكانت في بطولة كأس العالم عام 1978 والتي تم تنظيمها على أرض دولة الأرجنتين، بينما كانت المرة الثالثة والأخيرة التي لم ينجح فيها المنتخب الإنجليزي في التأهل إلى المونديال في بطولة كأس العالم عام 1994، وذلك في البطولة التي تم تنظيمها على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من هذه العراقة التاريخية لمنتخب إنجلترا، إلا أن المنتخب الإنجليزي لم ينجح طوال التاريخ سوى في الفوز بلقب وحيد فقط على مستوى بطولة كأس العالم، وذلك تحديداً في بطولة كأس العالم عام 1966 مع العلم بأن تلك البطولة قد تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة إنجلترا.

ويأمل منتخب إنجلترا أن ينجح في النسخة الحالية من مونديال روسيا في العودة من جديد إلى منصة التتويج التي غاب عنها لفترات طويلة للغاية بالرغم من الأجيال المثالية للغاية التي مرت على كرة القدم الإنجليزية طوال السنوات الماضية.

وفي النسخة الماضية من بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014، تم إقصاء منتخب إنجلترا حينها منذ الدور الأول من عمر المونديال، أما آخر مرة نجح فيها المنتخب الإنجليزي في الوصول إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال فكانت قبل 12 عاماً تقريبا.

وكان ذلك في مرتين على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في بطولة كأس العالم عام 2002، وذلك في البطولة التي تم تنظيمها على أرض كلاً من دولتي كوريا الجنوبية إضافة إلى اليابان، فيما كانت المرة الثانية والأخيرة في بطولة كأس العالم عام 2006، وذلك في البطولة التي تم تنظيمها على أرض دولة ألمانيا.

مشاهدة مباراة إنجلترا وكولومبيا بث مباشر

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