يلا شوت: بث مباشر مباراة إنجلترا وبلجيكا في كأس العالم.. مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا بث مباشر

مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنجلترا وبلجيكا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرازيل وصربيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا

مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا بث مباشر، يحتاج المنتخب الإنجليزي في هذه المباراة إلى تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك حتى يضمن صدارة ترتيب المجموعة السابعة بشكل رسمي، علماً بأن منتخب إنجلترا كان سبق وأن ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من المونديال منذ الجولة الثانية من دور المجموعات.

البث المباشر لمباراة إنجلترا وبلجيكا، يحتاج المنتخب البلجيكي إلى تحقيق الانتصار أو الاكتفاء بنتيجة التعادل على أقل تقدير، وذلك حتى يضمن مقعده في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، علماً بأن منتخب بلجيكا كان هو الآخر قد ضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال منذ الجولة الثانية من دور المجموعات.

إنجلترا وبلجيكا بث مباشر

بث مباشر مباراة إنجلترا وبلجيكا، سوف يتم إقامة مباراة إنجلترا وبلجيكا في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق مباراة إنجلترا وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا بث مباشر

ويمكنكم متابعينا الكرام من خلال فقرة البث المباشر متابعة مباراة إنجلترا وبلجيكا اليوم عبر يلا شوت: مشاهدة بث مباشر مباراة إنجلترا وبلجيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018