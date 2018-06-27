يلا شوت.. بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم رابط يوتيوب كورة لايف كأس العالم

موعد مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب الصربي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو.

موعد مباراة البرازيل وصربيا

مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر، يحتاج المنتخب البرازيلي في هذه المباراة إلى تحقيق الانتصار أو الاكتفاء بنتيجة التعادل على أقل تقدير، وذلك حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

البث المباشر لمباراة البرازيل وصربيا، يحتاج المنتخب الصربي بدوره إلى تحقيق الانتصار فقط دون سواه في هذه المباراة، وذلك حتى ينجح في التأهل بشكل رسمي إلى الدور الثاني من المونديال، علماً بأن المنتخب الصربي كان قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الماضية على يد نظيره منتخب كوستاريكا.

موعد مباراة البرازيل وصربيا

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا، سوف يتم إقامة مباراة البرازيل وصربيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، على أن تنطلق مباراة البرازيل وصربيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرازيل وصربيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرازيل وصربيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر

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