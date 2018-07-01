يلا شوت..بث مباشر مباراة كرواتيا والدنمارك..مشاهدة مباراة كرواتيا والدنمارك بث مباشر

مشاهدة مباراة كرواتيا والدنمارك بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب الكرواتي لملاقاة نظيره المنتخب الدنماركي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو الحالي على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والدنمارك

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة كرواتيا والدنمارك عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة كرواتيا والدنمارك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

ويُمكن مشاهدة مباراة كرواتيا والدنمارك أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة كرواتيا والدنمارك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة كرواتيا والدنمارك

مشاهدة مباراة كرواتيا والدنمارك بث مباشر، يحتاج المنتخب الكرواتي إلى تقديم نفس الأداء المثالي الذي قدمه في الدور الأول من المونديال، علماً بأن منتخب كرواتيا قد نجح في حصد 9 نقاط طوال فترة دور المجموعات أي العلامة الكاملة مما جعله يتصدر مجموعته الرابعة في مونديال روسيا الحالي.

البث المباشر لمباراة كرواتيا والدنمارك، يحتاج المنتخب الدنماركي إلى الصمود من جديد على مستوى خطه الدفاعي كما فعل في الدور الأول من عمر المونديال، علماً بأن منتخب الدنمارك كان قد نجح في حصد 5 نقاط في فترة دور المجموعات مما جعله يحتل وصافة مجموعته الثالثة في مونديال روسيا الحالي.

كرواتيا والدنمارك بث مباشر

بث مباشر مباراة كرواتيا والدنمارك، سوف يتم إقامة مباراة كرواتيا والدنمارك في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو الحالي على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق مباراة كرواتيا والدنمارك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يسعى منتخب كرواتيا إلى كتابة التاريخ من جديد في بطولات كأس العالم، وذلك على الرغم من أنه لم يتمكن من المشاركة في بطولات كأس العالم سوى في خمس مناسبات سابقة فقط لا غير على مر التاريخ.

وعلى الرغم من أن هذه المشاركة في مونديال روسيا الحالي تُعتبر هي السادسة لمنتخب كرواتيا، إلا أن المنتخب الكرواتي يطمح هذه المرة إلى المنافسة بكل قوة على لقب المونديال، وخاصة في ظل القدرات الفنية الهائلة التي يمتلكها منتخب كرواتيا على مستوى جميع الخطوط وخاصة في خط وسط الميدان.

وتُعتبر أفضل مشاركة لمنتخب كرواتيا في بطولات كأس العالم تحديداً في بطولة كأس العالم في عام 1998، والتي تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة فرنسا، حيث نجح المنتخب الكرواتي حينها في الفوز بالمركز الثالث في نهاية المطاف في المونديال، وهو الأمر الذي يطمح على الأقل لتكراره في النسخة الحالية من المونديال.

وتبقى المفارقة الكبرى أن أول مشاركة لمنتخب كرواتيا في بطولات كأس العالم، كانت في بطولة كأس العالم 1998 على أرض دولة فرنسا، علماً بأن منتخب كرواتيا قد تم إقصائه من دور المجموعات في ثلاث نسخ من بطولات كأس العالم.

وكانت المرة الأولى في صيف عام 2002 وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض كلاً من دولتي كوريا الجنوبية واليابان، أما المرة الثانية فكانت في صيف عام 2006 وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض دولة ألمانيا، فيما كانت المرة الثالثة في صيف عام 2014 وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم على أرض دولة البرازيل.

أما في صيف عام 2010 وتحديداً في بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها على أرض دولة جنوب أفريقيا، فلم يتمكن حينها منتخب كرواتيا من التأهل إلى المونديال عقب إقصائه من بوابة الملحق الأوروبي الختامي.

ولا شك أن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم على أرض دولة روسيا سوف تكون الأهم بالنسبة إلى منتخب كرواتيا، وخاصة وأنها قد تكون الأخيرة للعديد من لاعبيه المخضرمين وعلى رأسهم النجم لوكا مودريتش إضافة إلى زميله في خط وسط الميدان النجم إيفان راكيتيتش وأيضاً النجم الآخر مارسيلو بروزوفيتش.

ولا يقتصر الأمر على هذه الأسماء فحسب، بل سيكون المونديال الحالي هو الأخير أيضاً بالنسبة إلى النجم ماريو ماندزوكيتش إضافة إلى النجم سوباسيتش، مما يؤكد بدوره على أهمية المشاركة السادسة لمنتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم.

مشاهدة مباراة كرواتيا والدنمارك بث مباشر

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