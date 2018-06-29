يلا شوت.. مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر..بث مباشر مباراة البرتغال والأوروغواي

مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره المنتخب الأوروغوياني في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والأوروغواي

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرتغال والأوروغواي عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة البرتغال والأوروغواي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة.

ويُمكن أيضاً مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرتغال والأوروغواي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

موعد مباراة البرتغال والأوروغواي

مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر، يحتاج المنتخب البرتغالي إلى تصحيح أوضاعه قبل بداية مشواره في الأدوار الإقصائية من عمر المونديال، علماً بأن المنتخب البرتغالي قد نجح في حصد 5 نقاط في دور المجموعات مما جعله يحتل وصافة ترتيب مجموعته الثانية في المونديال خلف صاحب الصدارة منتخب إسبانيا.

البث المباشر لمباراة البرتغال والأوروغواي، يحتاج المنتخب الأوروغوياني بدوره إلى تحسين أدائه الفني هو الآخر قبل بداية مشواره في المراحل الإقصائية من عمر المونديال، علماً بأن منتخب الأوروغواي قد نجح في حصد 9 نقاط في دور المجموعات أي العلامة الكاملة مما جعله يتصدر مجموعته الأولى في المونديال.

البرتغال والأوروغواي بث مباشر

بث مباشر مباراة البرتغال والأوروغواي، سوف يتم إقامة مباراة البرتغال والأوروغواي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق مباراة البرتغال والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ولم يعرف منتخب البرتغال طعم الفوز على الإطلاق طوال التاريخ بلقب كأس العالم، وذلك على الرغم من الأجيال المثالية التي مرت في تاريخ كرة القدم البرتغالية، إلا أن الجيل الحالي يبقى هو الأمثل بدون أدنى شك في ظل تواجد فيه الدون كريستيانو رونالدو.

ولم يكن يوجد أي أحد يتوقع على الإطلاق أن ينجح الدون كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب البرتغال نحو الفوز بلقب كأس أمم أوروبا في صيف العام قبل الماضي 2016 على أرض دولة فرنسا، إلا أنه فعل ذلك في نهاية المطاف مما يؤكد قدرته على قيادة منتخب البرتغال مرة أخرى نحو مجد سوف يكون مختلفاً تماماً هذه المرة.

وتبقى بطولة كأس العالم في نسخة صيف عام 2006 على أرض دولة ألمانيا، هي الأفضل بالنسبة إلى منتخب البرتغال في السنوات الطويلة الماضية، حيث نجح المنتخب البرتغالي حينها في الفوز بالمركز الرابع في المونديال.

أما النسخ الماضية وتحديداً في نسخة صيف عام 2010 على أرض دولة جنوب أفريقيا، ومن ثم نسخة صيف عام 2014 على أرض دولة البرازيل، فلم يتمكن المنتخب البرتغالي حتى من الوصول إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال، وهو الأمر الذي يسعى إلى تغييره هذه المرة في مونديال روسيا.

أما على الجانب المقابل يبدو أن منتخب الأوروغواي يمتلك تاريخاً كبيراً في بطولات كأس العالم، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب الأوروغواي هو أول منتخب في التاريخ قد نجح في الفوز بلقب كأس العالم، وذلك في عام 1930 تحديداً حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم لأول مرة على أرضه ووسط جماهيره.

ولكن الإنجازات بالنسبة إلى منتخب الأوروغواي لم تتوقف عند ذلك، حيث نجح منتخب الأوروغواي أيضاً في الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه والأخيرة حتى الآن وذلك في عام 1950 على أرض دولة البرازيل.

ولا تقتصر إنجازات منتخب الأوروغواي عند ذلك الحد فحسب في بطولات كأس العالم، حيث نجح منتخب الأوروغواي أيضاً في إحراز المركز الثالث في ثلاثة مناسبات مختلفة طوال تاريخ بطولات كأس العالم، وهو الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه أي منتخب آخر على مستوى العالم بأكمله.

حيث نجح في إحراز المركز الرابع لأول مرة في مونديال عام 1954 على أرض دولة سويسرا، ومن ثم في مونديال عام 1970 على أرض دولة المكسيك، وأخيراً في مونديال عام 2010 على أرض دولة جنوب أفريقيا، على أمل أن تتكرر هذه الإنجازات من جديد في النسخة الحالية من مونديال روسيا.

مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر

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