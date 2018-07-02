يلا شوت.. مشاهدة مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر : بث مباشر مباراة بلجيكا واليابان

مشاهدة مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر يلا شوت اون لاين يوتيوب اونلاين كورة لايف رابط هام لدى متابعي وعشاق مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة نظيره المنتخب الياباني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا واليابان

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بلجيكا واليابان عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

ويُمكن أيضاً مشاهدة مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً يُمكن مشاهدة مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة بلجيكا واليابان

مشاهدة مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر، يحتاج المنتخب البلجيكي إلى تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب بلجيكا كان قد نجح في حصد 9 نقاط في مرحلة دور المجموعات أي العلامة الكاملة، مما جعله بالتالي يتصدر ترتيب مجموعته السابعة في مونديال روسيا الحالي.

البث المباشر لمباراة بلجيكا واليابان، يحتاج المنتخب الياباني إلى تحقيق الفوز دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المونديال، علماً بأن منتخب اليابان كان قد نجح في حصد 4 نقاط في مرحلة دور المجموعات مما جعله بالتالي يحتل وصافة مجموعته الثامنة في مونديال روسيا الحالي.

بلجيكا واليابان بث مباشر

بث مباشر مباراة بلجيكا واليابان، سوف يتم إقامة مباراة بلجيكا واليابان في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق مباراة بلجيكا واليابان تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تُعتبر هذه المشاركة هي الرابعة عشر لمنتخب بلجيكا على مستوى تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم على مر التاريخ، وهو ما يؤكد بدوره على أن منتخب بلجيكا يُعتبر من المنتخبات العريقة في عالم كرة القدم، إلا أن عدم الفوز بأي لقب قاري يُعتبر هو الشئ الوحيد الذي يعيب منتخب بلجيكا نوعاً ما على مر التاريخ.

وعلى مستوى بطولات كأس العالم شارك المنتخب البلجيكي لأول مرة في تاريخه في بطولة كأس العالم في عام 1930، والتي تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة الأوروغواي، علماً بأن البطل حينها كان هو منتخب الأوروغواي.

أما أفضل إنجاز لكرة القدم البلجيكية على مستوى بطولات كأس العالم، فهو نجاح المنتخب البلجيكي في الفوز بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم في عام 1986، وذلك في بطولة كأس العالم التي تم تنظيمها على أرض دولة المكسيك في ذلك التوقيت.

وعلى الرغم من ذلك الإنجاز إلا أن المنتخب البلجيكي سبق له وأن نجح في تحقيق إنجاز آخر كبير، ولكن ذلك ليس في بطولة كأس العالم حينما أنهى بطولة كأس أمم أوروبا في مركز الوصيف في عام 1980، وذلك في البطولة التي تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة إيطاليا.

ومن جانبها لا تأمل الجماهير البلجيكية في تكرار تجربة النسخة الماضية من المونديال، وذلك حينما تم إقصاء المنتخب البلجيكي من الدور ربع النهائي من عمر المونديال، وذلك حينما تم تنظيم بطولة كأس العالم في صيف العام 2014 على أرض دولة البرازيل.

وكان إقصاء منتخب بلجيكا حينها على يد منتخب الأرجنتين بهدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأن المنتخب البلجيكي يبدو غير محظوظ على الإطلاق، وخاصة وأنه من الممكن أن يجد منتخب البرازيل أمامه في الدور ربع النهائي من عمر المونديال الحالي على أرض دولة روسيا.

أما على الجانب المقابل تُعتبر هذه المشاركة هي السابعة بالنسبة إلى المنتخب الياباني في بطولات كأس العالم، حيث سبق وأن شارك المنتخب الياباني في بطولة كأس العالم في ست مناسبات سابقة، علماً بأن أول مشاركة له كانت في صيف عام 1998 وذلك في المونديال الذي تم تنظيمه حينها على أرض دولة فرنسا.

مشاهدة مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر

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