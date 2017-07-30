مصادر تابعة لشركات المحمول تعلن عن موعد عودة خدمة الانترنت المحمول بعد الإنقطاع

قالت عدة مصادر خارجة من شركات المحمول بالتوضيح بأن المشاكل الطارئة والتي قد ظهرت على خدمة الإنترنت كان السبب من ورائها هو عمليات إعادة توزيع الترددات حيث من المقرر أن تتأثر هذه الخدمات بهذا التغيير بشكل مؤقت في هذه الفترة حتى يتم الانتهاء بشكل رسمي من عمليات التوزيع، كما أكدت المصادر على أنه متوقع أن تتأثر هذه الخدمات الخاصة بشبكة الإنترنت والتي تخص الهواتف المحمولة فى هذه الفترة بشكل طفيف.
قام المصدر بالتشديد فى تصريحاته الإعلانية منذ قليل على أن خدمة شبكات الإنترنت المحمولة من المقرر لها أن تعود من جديد إلى العمل بشكل طبيعي خلال الساعات القليلة القادمة.
كما تابعت المصادر فى تصريحاتها التي أعلنتها منذ قليل إن هذا الأمر لن يستغرق وقت طويل بل هو مجرد مسالة مؤقتة، حيث أكدت أن بعض الشركات قد وجدت تشويش خلال تعاملها مع الشبكات وذلك في إطار التطورات الجديدة التي يتم إجرائها في الفترة الحالية على بعض الترددات وقد تم هذا بالفعل خلال عمليات التوضيب التي تجري في الوقت الحالي والتي تخص بعض الترددات.
من جهة أخرى يتم حاليا التنسيق بين كلاً من المشغلين من أجل إعادة توزيع النطاقات الترددية المقررة خلال عملية التطوير فيما بينها حيث ورد أنه يتم العمل حاليًا علي أن تكون النطاقات الترددية الخاصة بالشركات المحمول والتي تخص كل شركة تكون متجاورة وليس تكون متفرقة كما هو مقرر في الوضع الحالي وأنه يترتب علي ذلك تحقيق الهدف وراء هذه التطورات وهو أن يتم توفير الاستخدام الأمثل لهذه النطاقات الترددية الجديدة بالإضافة إلى تحقيق سرعات خاصة بالإنترنت وتكون عالية ليتم من خلالها نقل البيانات الخاصة بالعملاء عبر الهاتف المحمول من أجل أن تعود كل هذه الإصلاحات بخدمة مميزة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
جدير بالذكر أن شركات المحمول الثلاثة في مصر تسعي لأن تتميز وتصل بخدماتها إلى أعلى مستوى وعلى هذا يتم السعي وراء إرضاء العملاء بكافة الطرق وتوفير الخدمات التي تنال استحسانهم ورضاهم بكافة المحافظات المصرية بجميع الأوقات.
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