جميع أكواد الهاتف المحمول لكل الشبكات “فودافون واتصالات واورنج”

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تعرف علي جميع أكواد شركات المحمول و الأرقام المختصرة لجميع العروض الخاصة بشركات المحمول الباقات اليومية والشهرية، الأكواد التي تتغير أكوادها بشكل دوري نقدم لكم أكواد خدمات شركات المحمول الثلاثة شركة اتصالات و فودافون وشركة أورانج بالإضافة إلى أرقام خدمة العملاء، و الأرقام المختصرة لجميع أنظمة شركات المحمول والتي تتيح للعميل كل ما يحتاجه من رسائل ودقائق مجانية وجيجات إنترنت التي يحتاجها المستخدم بشكل يومي أو باقات بشكل شهري.

جميع أكواد شركة فودافون

تعرف علي كافة أكواد شركة فودافون أكواد النت وكيفية الاشتراك في باقات الإنترنت الخاصة بشركة فودافون وكيفيه إلغاء تلك الباقات والاشتراك في الأنظمة بالإضافة إلى العديد من الأكواد التي يبحث عنها العديد من عملاء شركة فودافون و اكواد الاستعلام عن الرصيد الاستعلام عن تحويل الرصيد وخدمات كلمي شكراً بالإضافة إلى خدمات سلفني شكراً

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كود كلمني شكرا لأرقام فودافون *505* رقم الهاتف#

كود الباك اطلب رقم *888* رقم الهاتف #

كود معرفة المتبقي من رسائل أو دقائق أو الساعات المجانية اطلب *555#

كود معرفة رقم الهاتف الخاص بالعميل *878#

كود شحن الهاتف بكارت شحن اطلب *858* رقم كارت الشحن# أو الاتصال بـ 858

كود كلمني شكرا لأي شبكة أخرى اطلب *506* رقم الهاتف #

كود لمعرفة التاريخ أو معرفة الساعة أطلب *100#

كود معرفة الرصيد الحالي طلب *868*1# أو الاتصال بـ 868

كود خدمة سلفني شكرا فودافون اطلب *868*3#

كود تشغيل خدمات التجوال *888*5#

كود لمعرفة أحدث عروض وخدمات فودافون الاتصال بـ800

كود لاختيار ثلاثة أرقام في نظام حكاوي فريندز الاتصال بـ 8077

كود تشغيل خدمة الإنترنت *888*4#

التحويل لأي نظام في فودافون الاتصال 880

الاكواد الخاصة لنظام حكاوي فريندز *8077#

خدمة عملاء فودافون الاتصال بأ 888 أو من أي خط أرضي علي 16888

لتحويل الرصيد اطلب 868 أو *868*2* رقم الهاتف* المبلغ المراد تحويله #

آخر رقم حاول الاتصال بك *150#

تشغيل خدمة اكسبريس اطلب *888#

لوضع كول تون من فودافون اطلب *055* كود الأغنية # أو الاتصال ب 5555

خدمة ابيض واسود من فودافون كلم 5040 وإلغاء الخدمة اطلب *5041*31#

لإضافة رقم في خدمة ابيض واسود اطلب *5041* الرقم #

جميع اكواد اتصالات

لمعرفة رصيدك اطلب *555# مجانا أو الاتصال بـ 555 .

لشحن الهاتف الخاص بك بكارت شحن اطلب *556* رقم الكارت # او الاتصال ب555 .

لمعرفة نظام خطك الحالي وتفاصيل هذا النظام برجاء الاتصال 555 .

لمعرفة احدث عروض اتصالات الاتصال بـ 500 .

لمعرفة رقم الموبايل الخاص بك كلم 555 .

احدث عروض اتصالات كلم 500.

لمعرفة رمز الباك الخاص بك أو رمز الباك الخاص بأي خط اتصالات كلم 500 .

التحويل لأي نظام اخر كلم 525 .

للدخول إلى قائمة اتصالات اطلب *100# .

لاختيار ثلاثة أرقام اتصالات علي نظام yes كلم 535 .

لمعرفة استهلاك الإنترنت لخط اتصالات اطلب *858*5# .

كود كلمني شكرا لأي رقم اتصالات اطلب *111* رقم الهاتف # .

للاتصال علي حساب الغير من اتصالات اضغط # قبل رقم الهاتف .

خدمة سلفني شكرا من اتصالات اطلب *911# .

خدمة الكول تون من اتصالات الاتصال بـ 1500 بـ 1.5 للدقيقة أو ارسال كود الأغنية علي رقم 1505 .

خدمة عملاء اتصالات 333 او 0111234333 أو الاتصال بـ 35346333 من أي خط أرضي .

شركة اورنج مصر

رقم خدمة عملاء اورنج اطب 110 بـ 50 قرش .

شحن كارت اورانج 2017 اطلب #102* رقم الهاتف # .

معرفة رصيد اورنج اطلب 445 أو #3#100# .

العروض اليومية لشركة أورانج الاتصال بـ 300 او #12# .

تحويل الرصيد من اورنج الطلب 400 أو 2#100# .

تجديد الباقة من اورانج الطلب #100#4# واتبع الخطوات .

سلفني شكرا من أورنج #2#100# .

كلمني شكرا من اورنج اطلب # رقم الهاتف*121# .

معرفة رقم الباك من اورنج الاتصال بـ 01222444400 .

رسائل الضبط من اورنج #100#4# .

اورنج واي فاي اطلب #100#4# .

إلغاء باقة النت اورنج اطلب #1004# .

خدمة اورنج موني الطلب 8000 واتبع الخطوات .

بلوك للارقام المزعجة طلب 100#5# .

أخر عروض شركة اورنج مصر الاتصال بـ 300 .