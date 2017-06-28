إقتحام إلكتروني جديد يهدد البنوك والهيئات والمطارات على مستوى العالم

Advertisements

أصاب أمس اقتحام جيل جديد من الفيروس يطلق عليه إسم”Ransomware” أو الفدية، وهو يسمي نفسه بيتيا، مجموعة من الهيئات والبنوك داخل أوروبا، وحتى الآن لم يتم التعرف على هوية المسؤول عن الاقتحام الجارى للفيروس، ولكنه من المحتمل أن يسبب أضرار على الهيئات أكبر من أضرار النسخة السابقة للفيروس التي أطلق عليها إسم “wannacry”.

أكد مصدر موثوق به لوكالة رويترز الإخبارية، أن الاقتحام الجديد للفيروس موجه الى كل من دولتى أوكرانيا وروسيا في الوقت نفسه أفصحت هيئات في أنحاء مختلفة فى قارة أوروبا تعرضت للاقتحام الإلكتروني.

Advertisements

حيث يعمل الفيروس على تشفير عدد من الملفات على جهاز المقتحم، وطلب فدية من صاحب الجهاز نظير استعادة هذه الملفات كما كانت، واشارت التقارير المبدئية إلى أن الفيروسات تتوغل من خلال البريد الإلكتروني، ولكن هذه المعلومات غير أكيدة حتى الآن.

من بين الشركات التي أصابها الفيروس بالضرر “أوكرينر جو” الشركة الأوكرانية لتوزيع الطاقة، والتي صرحت إن الضرر أثر فقط على أجهزة الكمبيوتر ولم تؤثر على حرمة إمدادات الطاقة، طبقا لما ورد من وكالة رويترز الإخبارية.

في نفس الوقت الذى أعلنت فيه “مايرسك” شركة الشحن العالمية، إنها اكتشفت اقتحام على أجهزتها، وأنها تضع أنظمة حماية لأعمال عملائها،والبيانات الخاصة بهم فى أول رأس أولويات الشركة، وسوف تقوم بإعلان مستجدات الحدث أولاً بأول.

أما بالنسبة لأكبر شركة منتجة للبترول في روسيا، وهي شركة “روزنفت”، أكدت أنها تأثرت بالاقتحام الالكترونى وقد أسفر عن أضرار بالغة، إلا أنها نقلت أعمالها على نظام مراقبة إحتياطي، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.

كما أعلن مدير مطار “بوريسبيل” الأوكراني، أن مجموعة من رحلات المطار ممكن أن تتعرض للتأخير نتيجة الحدث الراهن.

صرح البنك المركزي الأوكراني، إن بعض الهيئات والبنوك ، من ضمنهم الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية، تعرض لاقتحام سيبراني أدى إلى توقف عدة عمليات، وجدير بالذكر أن البنك أصدر بيان له يوضح أثر هذا الاقتحام على البنوك قائلا: “نتيجة لهذه الهجمات السيبرانية، تواجه هذه البنوك صعوبات في خدمات العملاء، والقيام بعمليات مصرفية” .