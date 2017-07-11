المصرية للاتصالات تعتزم إطلاق شريحة الجيل الرابع للمحمول خلال الفترة القادمة

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تعمل الشركة المصرية للاتصالات على إطلاق خطوط الشريحة الجيل الرابع لخدمات المحمول خلال الشهرين القادمين تحت مسمى العلامة التجارية للشركة “المصرية للاتصالات” وفق ما تم إعلانه من قبل مسؤول بالشركة، ليتم طرح وتوفير خدمات شريحة الجيل الرابع للمحمول في نهاية سبتمبر القادم، بعد تخصيص خطابات الترددات، ونفي ما تردد عن إصدار الشريحة باسم شركة جديدة لخدمات المحمول، أو بإطلاقها باسم إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

سيتم إطلاق خطوط شريحة الجيل الرابع وبيعها وفق القواعد المتعارف عليها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم بيعها من قبل المحلات التجارية الرسمية، والمنافذ التجارية ويسجل كل خط ببيانات العميل على الخطوط شريحة الجيل الرابع تبعاً للسياسة الحصول على بيانات العملاء التي تنتهجها الشركة المصرية للاتصالات منذ بدايتها.

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وعقدت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقيات تجارية متعلقة بخدمات المحمول المحلي والترابط الدولي مع الاتصالات المصرية مما يعمل على التسريع في بداية الحصول على خدمة شريحة الجيل الرابع.

وتعمل الشركة المصرية للاتصالات بسرية وتكتم شديد بالنسبة للإعلان عن منافستها في سوق خدمات المحمول المصري، ووفقا لما أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أحمد البحيري أنه لم يتم الإعلان أو الحديث عن منافسة الشركة المصرية للاتصالات لخدمات المحمول، أو حجم ما تستهدفه الشركة المصرية من نسبة سوق خدمات المحمول المصري مع بداية تقديم الخدمة.

أكد أحمد البحيري أن الشركة المصرية للاتصالات تستعين بالخبرات التي تختص بخدمات المحمول في العديد من قطاعات الاتصالات، وتعمل الشركة في فترات سابقة على العديد من المحاور المتعددة والمختلفة، ومنها: إعداد كراسات المناقصات وشروطها للأنظمة، والأجهزة، والسيم كارد، والسوفت وير لبدء تشغيل شبكة الجيل الرابع لخدمات المحمول.

تعمل الشركة المصرية للاتصالات على توفير الخدمات للعملاء التابعين لها من خلال زيادة عدد أيام العمل في خدمة العملاء من خمسة أيام في الأسبوع، لتصبح كل أيام الأسبوع، وزيادة ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر مساءً، بدلا من العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً.