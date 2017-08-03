توقعات باستمرار تكرار أعطال المحمول بسبب تشغيل ترددات الجيل الرابع

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صرح مسؤول بوزارة الاتصالات، أن عمليات تنظيم ترددات المحمول التي تجريها شركات الاتصالات لكي يتم تشغيل الجيل الرابع هي السبب في حدوث العديد من الأعطال بإحدى شبكات المحمول الأيام السابقة، في ظل توقعات كثيرة من وزارة الاتصالات بحدوث الكثير من الأعطال خلال الفترة القليلة القادمة، أثناء عملية إعادة توزيع الترددات الجديدة الخاصة بالجيل الرابع بعد حصول الشركات عليها، وقد كانت شركات المحمول الثلاثة بالسوق المصري تعمل علي إعادة تنظيم الترددات مرة أخرى السماح لمستخدميها بتشغيل خدمة الجيل الرابع، مع قيام الشركة بالعديد من عمليات الإصلاحات في الشبكات الخاصة بها لتبدأ تشغيل خدمة الجيل الرابع بشكل رسمي علي مستوى الجمهورية قبل نهاية الشهر الجاري وكل هذا سوف يؤثر علي خدمة المحمول وجودة الشبكات بين الحين والآخر.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن عملية إعادة تنظيم الترددات الجديدة قد بدأت بالفعل من الشهر الماضي بعد تسلم جميع الشركات الترددات الخاصة بها لتصبح بعد ذلك الشركات ملتزمة بالخريطة التي حددتها وزارة الاتصالات لتسليم ترددات الجيل الرابع، هذا وقد واجه العديد من مستخدمين شركات المحمول في مصر خلال الأيام الماضية في عدة محافظات علي صعيد الجمهورية صعوبات كثيرة في اجراء المكالمات والاتصال بخدمة الموبايل انترنت.

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ويذكر أن خدمة الجيل الرابع عبارة عن تطوير لخدمات الجيل الثالث”3G” الاتصالات عبر الهواتف المحمولة مما قد يمكنها من تقدم في السرعات ووصولها إلى أقصى سرعة الموبايل انترنت سرعات تصل إلى 10 أضعاف السرعة في خدمات الجيل الثالث بحسب المساحة التي تقوم الخدمة بتغطيتها، وكلما كان الهاتف أو الجهاز المتصل بالانترنت قريب من مركز تقوية الشبكة كلما زادت سرعة الانترنت وتقل كلما قام الشخص بالابتعاد عن الشبكة ولكن تظل خدمات الجيل الرابع أفضل بكثير من ناحية سرعة الانترنت من خدمات الجيل الثالث.

وقد أجرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من اختبارات الصوت في 22 محافظة وقد أثبت في تقريره وجود تردي في جود الخدمات المقدمة من شركات المحمول وكانت شركة أورانج مصر في مقدمة الشركان بالنسبة لانقطاعات وسقوط الشبكة، وأوضح تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن 340 مكالمة وقعت من إجمالي 3640 مكالمة شملها القياس في حين كانت شركة فودافون مصر في المرتبة الثانية بعدد مكالمات لم يتخطي 153 مكالمة من إجمالي 3700 مكالمة تم القياس عليهم، أما شركة اتصالات مصر سجلت 128 مكالمة من إجمالي 3578 شملها القياس.