أسعار ومواصفات Nokia 5 الجديد في الأسواق

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تعد شركة نوكيا واحدة من أشهر الشركات المنتجة للهواتف الذكية والتي تحظى منتجاتها باهتمام قطاع عريض من الأشخاص نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ومزايا هائلة جعلتها في مقدمة الشركات التي تحقق نسب مبيعات عالية، واليوم أعلنت الشركة عن طرح هاتفها الذكي الجديد نوكيا 5، والذي تنافس به بقوة الشركات الأخرى المنافسة، ويأتي هذا الهاتف الجديد بإمكانيات هائلة ويتميز بانخفاض تكلفته السعرية لتتناسب مع الفئات المتوسطة، وغيرها من المزايا الأخرى التي سنتعرف عليها بالتفصيل في المقالة التالية.

مواصفات هاتف نوكيا 5 الجديد، بالنسبة للتصميم يأتي هذا الهاتف الجديد بأبعاد 149.7 مللي طول، و8 ملم سمك، ويصل وزنه إلى 160 جم، ويتوفر بمدخلين للخطوط ومدخل لكارت الذاكرة، وبالنسبة للشاشة فهي من نوع IPS LCD، و تمتاز بحجمها الكبير والذي يبلغ 5.2 انش، كما تمتاز بدقتها العالية والتي تصل إلى 1280×720 بكسل، كما تأتي بطبقة حماية والتي توفر حماية جيدة ضد الخدش والكسر وما شابه ذلك.

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وبالنسبة لنظام التشغيل، يأتي الهاتف الجديد بنظام تشغيل اند رويد 7.1.1 نوجا، كما يأتي بمعالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 430 ثماني النواة 1.4 جيجاهرتز، أما الذاكرة، فيأتي بذاكرة وصول عشوائي تمتاز بمساحتها الكبيرة والتي تصل إلى 2 جيجابايت، أما الذاكرة الداخلية فتصل مساحتها إلى 16 جيجابايت، ومن الممكن زيادة حجم الذاكرة من خلال إضافة كارت ذاكرة داخلي حتى 256 جيجابايت.

يأتي هذا الهاتف الجديد مزود بكاميرا أمامية وخلفية تمتاز بالدقة العالية، حيث تصل دقة الكاميرا الخلفية إلى 13 ميجابكسل مما يجعل الصور التي تم التقاطها أكثر نقاء ووضوح، وكذلك مقاطع الفيديو، أما الكاميرا الأمامية فتصل دقتها إلى ثمانية ميجابكسل، كما يمتاز هذا الهاتف الجديد بالعديد من المزايا الأخرى والتي منها البطارية القوية 3000 مللي أمبير والتي يمكنها العمل لعدة ساعات متواصلة دون الحاجة للشحن، وبه ماسح لبصمة الإصبع، ويتوفر بالعديد من الألوان الرائعة والتي منها الأسود والذهبي والفضي والأزرق وغيرها.

وفيما يتعلق بالسعر الخاص بهذا الهاتف الجديد، فيصل سعره في الأسواق المصرية إلى 3450 جنيه مصري، أما في المملكة العربية السعودية فيصل سعره إلى 650 ريال سعودي، ويختلف هذا السعر تبعا لاختلاف الدول.