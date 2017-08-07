ماذا يعني التشغيل التجاري لكنولوجيا الجيل الرابع الـ 4G بالسوق المصري

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تظهر في الفترة الأخيرة إشارات خاصة بالجيل الرابع للمحمول 4G في مصر، التي تعطي سرعات كبيرة في نقل البيانات، وتحسن في سرعة الإنترنت منذ أن قامت شركات المحمول في مصر بتوقيع خدمات الجيل الرابع باستثناء شركة المصري للاتصالات التي تعمل منذ فترة علي تجهيز شبكة جديدة خاصة بها ولكن تعتبر خدمة الجيل الرابع تعمل بشكل تجريبي علي شبكات المحمول الثلاثة في مصر فودافون،اورانج،اتصالات مصر.

وينتظر مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر تفعيل تكنولوجيا الجيل الرابع في سبتمبر المقبل وهذا يعد اختلاف كبير في سرعة الانترنت ونقل البيانات بالمقارنة بتكنولوجيا الجيل الثالث وسوف تقوم شركات المحمول بإطلاق العديد من الباقات والعروض الجديدة، وتمكث شركات المحمول الثلاثة في مصر”فودافون،اورانج،اتصالات مصر” علي إعادة تهيئة الترددات تمهيدا لتعميم الخدمة بالإضافة إلى مجهود المصرية للاتصالات في إجراء التجارب الفنية الخاصة بخدمة التجوال مع شركة اتصالات مصر وخدمة الجيل الثاني والثالث والرابع، هذا وسوف يتم تقديم الخدمات لعملاء الشركة عبر شبكة اتصالات مصر تحت إسم مجموعة المصرية للاتصالات.

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ويعتبر الإطلاق التجاري الـ4G يتعلق في المرحلة الأولى بإطلاق العديد من العروض والباقات الجديدة الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع، ولكن وضح مصدر بشبكات المحمول أن الشركات لن تقدم أي تطبيقات جديدة ولكنها سوف تساهم في زيادة سرعة الانترنت مدللا علي قوله بأن نفس الفيديو الذي سوف يشاهده المستخدم ولكن بسرعات أعلى، وتعمل خدمات الجيل الرابع في مصر تحت مسمي تجارب وعلي جميع المستخدمين شراء أو تبديل الشرائح الخاصة بهم بشرائح محمل يمكنها تلقي خدمات الجيل الرابع، لكي يستمتعون بالعروض الخاصة بتقنية الجيل الرابع بعد الحصول علي الموافقة الرسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتفعيل خدمات الجيل الرابع في مصر.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”عمرو بدوي” قد استبعد في تصريحات له أن السرعة قد تصل لأكثر من 100 ميجا بت/ث لعدم وجود ترددات كافية في مصر ولكن رجح بأن السرعات المتاحة سوف تكون بحسب جاهزية وتخطيط كل شركة للشبكة الخاصة بها والترددات المتاحة، وأن الجيل الثالث للمحمول في مصر يوفر سرعات تصل إلى 12 ميجا/ث في المتوسط ومن المفترض أن يقدم 40 ميجا/ث وفي حالة الجيل الرابع للمحمول متوقع أن تتخطى السرعات ال50 ميجا/ث في المتوسط.