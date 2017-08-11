تعرف على كيفية تشغيل خدمات الجيل الرابع على هاتفك

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سيبدأ عملاء شركات المحمول الثلاثة في مصر حاليا تشغيل خدمات الجيل الرابع “4G”، خلال الشهر الحالي.

وقالت الشركات الثلاث أنها ستبدأ فى تقديم خدمات الجيل الرابع في المحافظات الكبرى خلال أغسطس الحالى بعدما تم الحصول على الترددات من جهاز القومي للاتصالات، وأنتهت من تجارب التشغيل.

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وتعتبر خدمات الجيل الرابع هى تطوير لخدمات الجيل الثالث “3G” للاتصالات عبر الهاتف النقال، فهي تقدم سرعات عالية للغاية للإنترنت، وتصل إلى 10 أضعاف السرعة في خدمة 3G، وذلك بحسب المساحة التي تغطيها الخدمة.

وكلما كان الجهاز المتصل بالإنترنت قريبا من مركز تقوية الشبكة كلما ارتفعت السرعة، وتقل بالإبتعاد إلى الأطراف، لكنها تظل أفضل كثيرا من سرعة الاتصال من خلال “3G”.

وتحتاج خدمات الأنترنت الجيل الرابع لأجهزة مدعمة بالتكنولوجيا الخاصة به مثل المودم والراوتر والهاتف المحمول.

وسيحتاج بعض المستخدمين لتبديل الهاتف والراوتر وشريحة المحمول من أجل استقبال خدمات الجيل الرابع.

وفى الفقرات القادمة نستعرض كيف يمكنك تفعيل خدمات الجيل الرابع عبر شركات أورانج واتصالات وفودافون؟ وكيف يمكنك أن تتأكد إذا كان هاتفك يدعم خدمات 4G أم لا؟

فإذا كنت عميل لشركة اتصالات عليك أن تتأكد فقط من كون هاتفك يدعم خدمات الجيل الرابع، حيث أن كل شرائح خطوط الشركة تدعم خدمات 4G كما تقول عبر موقعها الإلكتروني وهو ما تختلف فيه شركة اتصالات عن بقية الشركات.

ومن خلال الموقع يمكنك التأكد من أن هاتفك يدعم خدمات الجيل الرابع عبر الاتصال من المحمول على رقم *40# أو من خلال الدخول عبر الجهاز المراد اختباره عبر رابط متوفر على الموقع الإلكتروني.

وتصف الشركة خدمات الجيل الرابع بأنها تعطيك سرعة تصفح وتحميل “خيالية” وتدعم الخدمات الصوتية.

وتطمئن الشركة عملاءها بعدم تأثير خدمات “4G” على بطارية المحمول وتقول “الأجهزة الحديثة يتم تصنيعها بطريقة تقلل أو تلغي تأثير4G، على استهلاك البطارية”.

أما عملاء شركة “أورانج”، فعليهم التأكد من أن هاتفهم المحمول الخاص بهم وشريحة الخط يدعمان خدمات الجيل الرابع، ويمكنك التأكد عن طريق الاتصال برقم #4# أو 400 مجانا من هاتفك.

وايضا يمكنك التأكد عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أما إذا كانت شريحتك لا تدعم خدمات الجيل الرابع، فسيكون عليك تبديلها من أحد فروع شركة أورنج.

وتتيح أورنج للمستخدم استلام شريحة مجانية في حال كان الهاتف يدعم خدمات الجيل الرابع.

و بدأت “أورانج” حاليا فى خدمات 4G بشكل تدريجى، وقالت الشركة أنه عندما تكون الخدمة متاحة ستصلك رسالة تخبرك بأن المكان أصبح متاحا به خدمات الجيل الرابع”.

وتشير الشركة أنه في حال كان جهازك و شريحتك يدعمان خدمات الجيل الرابع، ستظهر على شاشتك علامة شبكة 4G/LTE، إذا كنت متواجدا في مكان داخل تغطيةال 4G.

أما عملاء فودافون فتسمح الشركة لهم من خلال الموقع الإلكتروني بالتأكد من أن أجهزتهم اذا كانت تدعم خدمات الجيل الرابع أولا، أو من خلال تطبيق “أنا فودافون” الإلكتروني.

وتضع الشركة صور توضح كيف يمكنك تشغيل خدمة الـ 4G، على هاتفك المحمول عبر أنظمة الأندرويد أو IOS، وبدأت الشركة مرحلة التشغيل التدريجي في بعض المناطق وقريباً ستوفر أوسع تغطية على مستوى الجمهورية.