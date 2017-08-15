شركة أوبر تستحدث خدمة جديدة لإخفاء أرقام المستخدمين

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في إطار الخدمات التي تقدمها شركة خدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الهواتف الذكية، أعلنت اليوم استحداث خدمة جديدة للمواطنين، حيث أضافت خدمة جديدة إلى تطبيقها الأساسي أوبر والتي تهدف إلى القضاء على الرسائل النصية والمكالمات العشوائية التي قد تصل من أرقام مجهولة عبر هذا التطبيق إلى المستخدم.

ووفقا لموقع سي نت دوت كوم والمتخصص في الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا فإن المكالمات أو الرسائل النصية التي تأتي من أرقام الهواتف المجهولة والغير معلومة المصدر سوف تصبح شيئا من الماضي مع إعلان الشركة الأميركية إضافة هذه الخاصية الجديدة إلى تطبيقها.

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وقد تم تصميم هذه الخاصية الجديدة بهدف إرسال التعليمات إلى السائق فيما يتعلق بظروف ومكان وجود الراكب، ولغير ذلك من أسباب تتعلق بسلامة السائق، فإن هذه المحادثة ستكون مسموعة وبصوت مرتفع بالنسبة للسائق حتى يكون بإمكانه الرد بمجرد إشارة برفع إصبع الإبهام، ويمكن الوصول إلى خاصية المحادثة الجديدة في تطبيق أوبر من خلال الضغط على خيار كونتاكت ومن ثم الضغط على شات، بحيث يكون في مقدور كلا من السائق والراكب استقبال رسالة تأكيد على أن رسالته قد تم إرسالها بصورة فعلية وتمت قراءتها أيضا.

ونتيجة لذلك لن يكون السائقون ولا الركاب بحاجة إلى تبادل أرقام الهواتف حتى يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض حتى يتواجدا في المكان المحدد، هذا وتؤكد شركة أوبر إن على أن هذه الخاصية الجديدة سوف تكون متاحة على مستوى العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة حتى يستفيد منها كلا من السائقين والركاب في دول العالم المختلفة.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم الشركة أن الكثير من الدول لديها بالفعل تكنولوجيا إخفاء الهوية وهذا يعنى انه عند ارسال رسالة نصية قصيرة أو إجراء اتصالا هاتفيا مع السائق بعيدا عن هذا التطبيق فإنه في هذه الحالة سيتم استخدام رقم هاتف عشوائي، وهذه التكنولوجيا غير متاحة في جميع الأماكن ولهذا السبب فإن خاصية المحادثة الجديدة ستحقق المزيد من أوجه الاستفادة لأنها سوف تجعل إمكانية إخفاء هوية مستخدمي تطبيق أوبر متاحة للجميع على حد السواء.