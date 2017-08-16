أول تطبيق يتيح معرفة “سعر الذهب في الدول العربية”

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كشفت شركة Digi Lab المتخصصة في مجال التسويق الرقمي اليوم عن إطلاق تطبيق “سعر الذهب في الدول العربية” من خلال متجر جوجل بلاي الخاص بمستخدمي نظام التشغيل اندرويد- Android ، وذلك بغرض مساعدة كلاً من الأفراد والمستثمرين على متابعة آخر المستجدات التي تتعلق بمجال الذهب كونه يمتلك قيمة كبيرة داخل مؤشرات الاقتصاد لتميزه بقيمة مادية، حيث يعد الاستثمار في الذهب من أكبر المجالات الاستثمارية نشاطاً وربحاً على الإطلاق.

ويمتاز تطبيق “سعر الذهب في الدول العربية” بشكله الفريد وخصائصه، والتى تضمن سهولة الاستخدام والعرض لكل المعلومات الواردة به، والتي تحتوى على أسعار الذهب في جميع أنحاء العالم العربي، ويتمكن مستخدم التطبيق من استعراض آخر التحديثات التي تتعلق بأخبار الذهب وتطوراته في جميع الدول العربية من المحيط إلى الخليج، كما يحتوى التطبيق أيضا على عرض لكل الأسعار التى تتعلق بكل من سعر الكيلو، والأونصة لجميع العيارات، وأيضا الجنيهات الذهبية لتضع المستخدم فى موقع دراية كامل بتطورات السوق قبل عملية البيع أو الشراء.

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وفى نفس السياق قال ” أحمد رضوان” مؤسس شركة “Digi Lab ” أنه يشعر بسعادة بالغة لهذه الخطوة الهامة خاصة في ظل العجز الواضح في المعلومات المتاحة عن سوق الذهب رغم أهميته الاقتصادية الكبرى قائلاً ” أن الذهب يعتبر هو العملة الوحيدة التي تحتفظ بقوتها الشرائية بالاختلاف عن باقي العملات الأخرى، وهو ما شجع الكثير من الأفراد والمستثمرين إلى التوجه فى هذا المجال للاستثمار فيه، وهو ما كان دافع إلى ضرورة عمل تطبيق الكتروني يتيح كافة المعلومات التي تساعد المهتمين بهذا المجال .

وتابع حديثه ” يرجع استخدام متجر جوجل بلاي لتكون أول محطة لإطلاق تطبيق “سعر الذهب في الدول العربية” نظراً لكونها من أكثر متاجر التطبيقات استخداماً في الوطن العربي، كما تستعد الشركة خلال الفترة القادمة لإطلاق التطبيق من خلال Apple store لتلبية احتياجات مستخدمي نظام التشغيل IOS في معرفة أحدث تطورات سوق الذهب بسهولة”.

وتعتمد فكرة التطبيق علي تيسير الوصول للمعلومات الكاملة المتعلقة بأسعار الذهب من خلال استخدام الهاتف الشخصى فقط، وهو الأمر الذي يميز تطبيق “سعر الذهب في الدول العربية” عن مختلف المصادر الأخرى، كما ان التطبيق مقدم بشكل مجاني بنسبة 100%، مما يتيح لكل الأفراد والمستثمرين استخدامه وتحقيق نسبة عالية من الربحية، بحيث يتمكن المستخدم من معرفة الوقت الأمثل لكل من عملية البيع أو الشراء، وهو ما سيحقق لهم فوائد مادية كبيرة .