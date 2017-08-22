جوجل تستعد لإطلاق جهازي بيكسل جديدين أكتوبر القادم

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تقوم شركة جوجل خلال النصف الثاني من العام الحالي 2017 بالاستعداد لإطلاق أجهزة جديدة للمستخدمين التابعين لها، حيث تقوم جوجل بالاستعداد خلال تلك الفترة لإطلاق جهازين لوحيين جديدين من بيكسل ومن المقرر أن يكون هذا خلال شهر أكتوبر القادم، وقد جاء هذا بعد الكشف عن أندرويد أوريو خلال الفترة الأخيرة باعتباره نظام تشغيل جديد للهواتف الذكية، هذا في ظل استعداد شركات الهواتف خلال الفترة الحالية للإعلان عن منتجاتها من الهواتف ذات التصاميم الجديدة وذلك خلال المواقع الرئيسية التابعة لها.

الجدير بالذكر أن موعد الإعلان عن الأجهزة ذات التصاميم الجديدة من جوجل يتم في منتصف الخريف عادة، هذا بالرغم من عدم قيام جوجل وبشكل رسمي بالإعلان عن موعد إطلاقها للتصميمات الجديدة وذلك خلال الموقع الرسمي التابع لها، كما أن مثل هذا الحدث يشهد إنتظار من قبل الكثيرين حول العالم.

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و خلال التصريحات التي قام بها أحد المصادر المقربة من جوجل، أن منتصف أكتوبر القادم سيشهد عرض جوجل لجهازين مع الهواتف الجديدة التي ستَعرضها شركة بكسل، و أن الجهازان هما جهاز أصغر من جوجل هُوم و جهاز Chromebook Pixel جديد الإعداد.

الجدير بالذكر أن المعلومات المتوفرة لدينا حول الجهازين اللذان تستعد جوجل خلال الفترة الحالية للإعلان عنهم في منتصف الخريف قليلة جدا، إلا أن المعلومات التي تتوفر لدينا حول الأسعار التي تم تحديدها لتلك الأجهزة، ومن المقرر بالتأكيد أن تكون تلك الأسعار أقل من الإصدار الحالي التابع لشركة بكسل، وتم التأكيد على بدء سعر جهاز Chromebook Pixel الذي تستعد جوجل لإطلاقه خلال الفترة الحالية من سعر 799 دولار أي ما يعادل مبلغ 14382 جنيه.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها أحد المصادر المقربة من جوجل والتي أكد خلالها قيام جوجل بالاستعداد خلال الفترة الحالية بإطلاق تلك الهواتف الجديدة، والتي ستكون على درجة عالية من التقديم بالنسبة للإصدارات المطروحة حاليا في السوق وأقل في الأسعار أيضا بالمقارنة بها، إلا أنه ولسوء الحظ فإن المعلومات المتوفرة لدينا محدودة جدا بحيث لا يمكننا امدادكم بالمزيد ولكن سنتابع التطورات خلال الفترة القادمة، لمعرفة المزيد، تابعونا.