“انفينكس” تنافس الشركات العالمية وتصدر أول متجر ألكترونى خاص بها فى مصر

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قامت شركة “إنفينكس” المشهورة في سوق الهواتف الذكية وإحدى شركات مجموعة “ترانشن” بإطلاق متجراً إلكترونيا تحت مسمى “Xmall” لبيع كل هواتفها الذكية والمنتجات التكنولوجية عالية الجودة، بما يحتوى على الملحقات والإكسسوارات التي تروج لها فى الأسواق المصرية كإحدى قنوات البيع عبر الإنترنت التي تركز عليها الشركة لزيادة حجم المبيعات وتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء واستهداف أكبر شريحة ممكنة، وهو متجر إلكتروني شامل يضم كل هواتف إنفينكس، بالاضافة الى العروض الترويجية وأسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع والصيانة ويمكن للعملاء والمستخدمين بزيارة المتجر من خلال هذا الرابط www.infinixmall.com.

“Xmall” جاء كأسم جديد أطلقته شركة “إنفينكس” على المتجر والموقع الجديد كاختصارا لـ “Infinixmall Egypt” باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يستطيع الأشخاص شراء أي منتج أو هاتف تقوم الشركة بطرحه فى الأسواق المصرية وقد يكون هذا الهاتف نفد من السوق أو غير متوفر بإحدى قنوات البيع الأخرى، ويعد من أهم مميزات هذا المتجر أن المستخدمين يتواصلون مباشرة مع “إنفينكس” سواء بالشراء أو معرفة عروض الأسعار.

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وصرح “أحمد وجيه” مدير تطوير الأعمال بشركة “إنفينكس مصر” بعد النجاح الذي وصلت اليه الشركة فى الفترة الأخيرة في حجم مبيعاتها من خلال قنوات البيع عبر الإنترنت اتخذت الشركة قرارا بأن يصبح توجهها المباشر لهذه القنوات، خاصة بعد أن لاقت انتشارا كبيراً فى الأسواق المصرية وزاد عدد مستخدميها وثقتهم بمواقع التسوق الإلكتروني وهو ما يزيد من قوة ومكانة “إنفينكس” كواحدة من اكبر العلامات التجارية بسوق الهواتف الذكية.

وتنافس الشركة فى السوق المصرية كبرى الشركات التجارية فى مجال الالكترونيات وتشتهر بالاخص فى مجال بيع التليفونات المحمولة وكل ما يتعلق بها من ملحقات، وهو ما يعد تحدي كبير أمام شركات كبرى مثل سونى ، سامسونج ،واتش تى سى ، والعديد والعديد من العلامات التجارية المعروفة فى السوق المصرى .