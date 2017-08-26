تعرف على الأجهزة التى تستهلك الكثير من الكهرباء حتى مع فصلها عن مصدر الكهرباء

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يسيطر على كثير من الناس اعتقاد غير صحيح وهو أن قطع التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية ينتج عنه عدم سحب الأجهزة للكهرباء، إلا أنه اتضح عدم مصداقية هذا الاعتقاد بعد إجراء دراسات قد نشرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن من خلالها قيمة استهلاك عدد كثير من الأجهزة الكهربائية للتيار الكهربائي، هذا رغم عدم تشغيل هذه الأجهزة وسميت هذه الأجهزة باسم الأحمال الوهمية أو اسم الأجهزة التي تسرق التيار .

وفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بعض أنواع هذه الأجهزة الكهربائية والتى تتمثل فى الآتى:

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أولا أنواع الأجهزة: هى الاجهزة الكهربية التي تعمل من خلال استخدام جهاز الريموت كنترول مثل جهاز التكييفات و الريسيفر والتلفزيون وأجهزة التسجيل بكافة الأنواع المختلفة فهذه الأنواع من الأجهزة الكهربية على الرغم من عدم تشغيلها من خلال الريموت كنترول إلا أنها تظل فى وضع الإستعداد لعملية التشغيل.

حيث أن بقائها على وضع الإستعداد سوف يتسبب إلى استهلاك أحمال كبيرة من التيار الكهربائي وبالأخص عند استعمال عدد كبيرة من الأجهزة الكهربائية التي تستغل من خلال استعمال جهاز الريموت كنترول.

ثانيا: الأجهزة التي تشتغل باستخدام جهاز المهئ أو ما يسمى بـ “adapter”، و هو عبارة عن وسيلة قد تتوافر فى أغلب أنواع الأجهزة الكهربية مثل طابعة الورق ” printer”، أو جهاز الكمبيوتر أو الغسالة أو شاحن الهاتف المحمول، حيث أن هذه الأنواع من الأجهزة التي تستهلك الكثير من الكهرباء على الرغم من ان الجهاز يكون مفصولا.

و يمكنك أن تتأكد من هذه المعلومات بطريقة سهلة وميسرة من خلال ملامسته باليد لهذه الأجهزة الكهربية حيث تشعر يدك التي تلامسه بالدفء مما يؤكد أن هذه الأجهزة الكهربية يسرى خلالها التيار الكهربائى حتى مع فصل الجهاز الأساسى “التليفزيون أو التليفون المحمول أو جهاز الكمبيوتر ….” عن مصدر التيار الكهربى المتصل به .

حتى يمكن التغلب على تلك الأنواع الاجهزة التى تسبب فى سرقة التيار الكهربائى من خلال فصل الشاحن الخاص بها أو هذه الأجهزة الإلكترونية المذكورة مسبقا عن المصدر الأساسي للتيار الكهربى.