فودافون: إطلاق هاتف ذكي جديد لاستقبال خدمات الجيل الرابع بسعر 1299 جنيه

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أعلنت شركة فودافون مصر عن إطلاقها لهاتفها الذكي الجديد الذي قامت بطرحه بأقل الأسعار، وجاء هذا في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الشركة لإطلاق خدمات الجيل الرابع خلال الأيام القليلة القادمة وذلك من خلال تحفيز الشباب.

و خلال التصريحات التي قامت بها رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام في الشركة” نهى سعد” أن تلك النتائج التي وصلت إليها الشركة جاءت من خلال التعاون الذي تم مع الشركات التابعة لتلك المجموعة البالغ عددهم 27 شركة، و جاء هذا سعيا لتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلع لها السوق المصري من الهواتف الذكية.

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كما وأكدت خلال التصريحات التي قامت بها في المؤتمر الخاص بإطلاق الهاتف، أن سعر الهاتف سَيعود للمواطن من جديد، وهذا من خلال التطبيق الذي تتيحه الشركة للمتعاملين من خلال الرسائل المجانية والمطالبات التي ستقدمها الشركة بما يعادل 108 جنيه كل شهر والتي ستستمر لمدة سنة، كما أن سعر الهاتف يصل إلى 1299 جنيه.

وقامت فودافون بصناعة الهاتف ليَحمل العلامة الخاصة بها من خلال التعاون مع الكاتيل، ليَحمل الهاتف الجديد جميع المواصفات التي يتطلع إليها السوق المصري، وقد جاءت خطة فودافون لإطلاق هذا الهاتف الجديد منخفض السعر في ظل تحفيزها للشباب لاستقبال خدمات الجيل الرابع والتي لا يستطيع الكثير استقبالها نظرا لارتفاع أسعار الهواتف التي تستقبلها.

و تهدف فودافون مصر خلال العامين القادمين إلى الاستحواذ على نسبة 5% من سوق الهواتف الذكية، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع توزيع عدد ألف جهاز في حين أن أعداد الأجهزة التي أنتجتها الشركة يصل إلى مليون جهاز.

وقد جاءت تلك الإجراءات التي ستقوم بها فودافون بناء على الأبحاث التي قامت بها الشركة والتي تتعلق بما يحتاجه السوق المصرية، وأيضا بناء على استطلاع الرأي الذي قامت به شركة فودافون مع العملاء التابعين لها، والتي أكدت حاجة العملاء إلى هواتف تتراوح أسعارها بنفس السعر الذي حددته فودافون.

كما أضافت في نهاية التصريح أن فودافون تقوم بتقديم الهاتف الجديد من خلال 350 فرع رئيسي تابع لها، وفي غضون أسابيع قليلة سيكون الجهاز لدى جميع تجار المحمول وأيضا المواقع الإلكترونية.