اختبار مستوى الاكتئاب عند الأشخاص بواسطة ميزة تطلقها جوجل

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أعلنت جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن قيَامها بتطوير ميزة جديدة تقوم بتقديم المساعدة لمرضى الإكتئاب، و من المقرر أن تقوم تلك الميزة باختبار مستويات الاكتئاب التي يعاني منها المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية ممن يعانون من مرض الاكتئاب أو الاكتئاب الإكلينيكي.

و قد ذكرت جوجل خلال المدونة الخاصة بها، أن تلك الميزة سوف تساهم في تحديد أي مستوى من الاكتئاب يمر به هؤلاء الأشخاص، بجانب أنها ستحدد أيضا ما إذا كان الشخص بحاجة إلى الاستعانة بطبيب متخصص أم لا.

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و تعمل الميزة التي طورتها جوجل من خلال مربع يظهر أعلى الشاشة بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن الاكتئاب، وسوف يساعدهم هذا في عملية التأكد من وجود الاكتئاب لديهم، كما تم الاتفاق على مجموعة من المعلومات التي سيَطلبها الاختبار والتي تتعلق بالتركيز والشهية والطاقة، والتي تم الاتفاق عليها من قبل مجموعة من الخبراء الذين اطلعوا على هذا الاختبار.

و قد جاء وصف جوجل لهذا الاختبار بكونه تقييم ذاتي خاص، ولكن المعلومات التي قدمتها جوجل والتي تتعلق بخصوصية المريض وتخزين المعلومات التي سيقدمها كانت محدودة جدا، ولكنها قالت بهذا الشأن أن تلك المبادرة قد خضعت للتطوير وذلك من خلال الشراكة التي عقدتها جوجل مع التحالف الوطني للأمراض العقلية.

وتصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب إكلينيكي في أمريكا إلى شخص لكل خمسة أشخاص، و لكن المشكلة هي أن من يعانون من الاكتئاب لا يذهبون إلى الطبيب مباشرة ولكن يستغرق الذهاب إلى الطبيب في المتوسط من 6 إلى 8 سنوات.

وقد جاءت تلك المبادرة من جوجل خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تضاعف نسبة الأطفال والمراهقين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في العقد الأخير نتيجة الأفكار الانتحارية التي حاولو تنفيذها والتي عرَضتهم إلى خطر كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ضمن الأبحاث التي تم نشرها في مايو الماضي عن الأطفال الأصغر سنا والمراهقين، جاء هذا بسبب ضمن التصريحات التي قامت بها جوجل والتي تتعلق بالتطورات التي تقوم بها الشركة خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بمرض العصر “الاكتئاب”.