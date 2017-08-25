فيس بوك يعلن تَطويره شاشة ذكية للدردشة بحجم اللاب توب

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يقوم موقع فيس بوك خلال الفترة الحالية بالاستعدَاد لطرح مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الجديدة في السوق، ومنها شاشة كبيرة مخصصة للدردشة بجانب مكبر صوت، و من المقرر أن تطلق المجموعة على الشاشة اسم ألوها، والتي ستكون مزودة بكاميرا ذكية و بحجم اللاب توب، وجاء هذا في ظل سعي الشركة إلى تقليل المسافات بين الأشخاص حول العالم من خلال شعورهم بأنهم في نفس الغرفة عند استخدام تلك الشاشة.

و قد جاءت التصريحات الصادرة عن الشركة لتعلن قيام فريق العمل السري التابع لشركة فيس بوك بالعمل على إحداث تطويرات جديدة على مكبرات الصوت لإنشاء مكبر صوت ذكي، والذي يماثل أمازون بجانب أجهزة مستقبلية يمكن ارتداؤها و كاميرا 360 درجة.

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و يتولى مسؤولية عملية تطوير الكاميرا المسؤول التنفيذي لشركة فيس بوك و قائد الفريق السري “أندرو بوسورث” و الذي يهدف إلى إنشاء كاميرا 360 تشبه نظارات الواقع المعزز والتي يمكن ارتداؤها بِجانب السماعات.

و خلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي لشركة فيس بوك، بأن فريق العمل على درجة عالية من الحماس والذي يساعدهم في ذلك حصولهم على أجل طويل من الاستثمارات في مجال الواقع المعزز والمجال الافتراضي بجانب الأجهزة الاستهلاكية، و أن فريق العمل يهدف إلى جعل العالم أصغر وأقرب للكثير من الأشخاص من خلال التكنولوجيا الجديدة.

وقامت الشركة بتأسيس العديد من الفرق في جميع المجالات ووضعت على رأسها أقوى القيادات، و أن إجراء ضم تلك الفرق للعمل مع بعضها سوف يمكن الشركة من العمل بشكل أفضل وأسرع في الفترة القادمة خاصة في ظل وجود الاستثمار في خارطة الطريق العشري الذي تستمر به الشركة.

وشهدت الأشهر الأخيرة إخضاع عدد من نماذج “ألوها” للاختبار من خلال وضعها في منازل عدد من الموظفين، و من المقرر وفقا للتصريحات الصادرة عن الشركة أن يكون مايو 2018 هو موعد إطلاق الشاشة المطورة والتي ستَتم عرضها بسعر 499 دولار في السوق.

كما ستكون الأدوات التي التي ستُطلقها الشركة مع المنتج أحد أول المنتجات التجريبية التي أطلقتها الشركة في السوق خلال العام الماضي، و التي قد انتشرت مجموعة من المعلومات بشأن تطويره إلى هاتف و سماعة ذكية.