موقع “يوتيوب” يعيد نشر عدد من الفيديوهات عن الوضع فى سوريا بعد أن قام بحذفها

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قام موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي عبر الفيديو بإعادة نشر آلاف مقاطع الفيديو التي توثق العنف في سوريا بعد أن حذفها “عن طريق الخطأ”، تبعا لإدارة الموقع .

وقد وصفت آلاف المقاطع المرئية على الموقع بأنها “غير مناسبة “من خلال نظام يعمل تلقائيا صمم للتعرف على المحتوى المتطرف.

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وأشار بعض من مراقبي الأوضاع في سوريا إن تلك المقاطع توثق الحرب القائمة في سوريا، ويمكن استخدامها كأدلة في الإجراءات القضائية لجرائم الحرب .

وأوضحت الشركة إن حذف مقاطع الفيديو التي توثق الحرب في سوريا، والذي غالبا ما يحدث بقرار من مراجعي بشريين، جاء “عن طريق الخطأ “.

وقال “إليوت هيجينز”، مؤسس موقع صحافة المواطن بلينكات “رأينا حالات اشتملت على تصنيف عدد قليل من مقاطع الفيديو أو حتى قناة فيديو كاملة على الموقع و حذفها عن طريق الخطأ ” .

لكنه وصف ما حدث للمقاطع المرئية التي توثق الصراع القائم في سوريا بأنه “مشكلة” ثم تابع هيجنز إن نظام التشغيل الإليكتروني ليوتيوب بدأ في تصنيف عدد كبير من مقاطع الفيديو كانت على الموقع منذ سنوات عديدة .

وأضاف أن “توجيه نظام إلكتروني تلقائي بأثر رجعي إلى مقاطع فيديو قديمة يُعد أزمة أكبر مما يمكن ليوتيوب أن يتوقع.” وصرحت الشركة في بيان قد أصدرته بهذا الشأن أن هناك ” تطوير مستمر” للأدوات التي يستخدمها المراجعون للتعرف على المحتوى غير الملائم.

جاء البيان رغم منع نشر المحتوى الضار، هناك استثناءات عندما يتعلق الأمر بمقاطع فيديو تعليمية، ووثائقية، وعلمية.

وأكدت الشركة أن المراجعين لديها يفحصون محتوى الفيديو، بما في ذلك عنوان المقطع، والإشارات، والوصف المكتوب للمحتوى، والتعليقات التي يضيفها المستخدمون إلى الصور، وكل ما في المقطع المحمل على الموقع من تفاصيل.

وأشار يوتيوب إلى أنه “بمجرد العلم بأن مقطع فيديو ما، حُذف عن طريق الخطأ، يتم التعامل مع الأمر بسرعة وإعادة نشره “بسرعة كبيرة “.