جوجل تغير سياسة التسوق عبر محركاتها استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي

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قامت جوجل بالتأكيد على خبر استجابتها للمطالب التي تقدمت بها أوروبا خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بتغيير طريقة إدارة محركات البحث التابعة لها والتي تتعلق بخدمة التسوق، الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الأولى التي تقرر فيها جوجل الاستجابة إلى المطالب نتيجة الضغط عليها من خلال فرض المزيد من الغرامات.

كما قدم الاتحاد الأوروبي مهلة تستمر إلى يوم الثلاثاء القادم، وذلك لتقوم بالإعلان عن وقفها لعملية التمييز بين الخدمات التسوق المنافسة التي تتم في المنطقة، وكيف ستقوم خلال الفترة القادمة بالتعامل مع الأمر القضائي الذي يتعلق بهذا الأمر.

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هذا ومن المقرر أن يتم مشاركة تلك الخطة من قبل الهيئات التنظيمية التابعة لجوجل، وسيكون هذا قبل الإنتهَاء من المهلة التي منحها إياها الاتحاد الأوروبي، ولكن الهيئات التنظيمية التابعة لجوجل قد رفضت التعليق على الأمر، هذا وفقا للتصريحات الرسمية الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم جوجل.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بفرض غرامة قيمتها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.7 مليار دولار على جوجل، وكان هذا في أواخر يونيو الماضي نتيجة كسرها مجموعة من القواعد التي تتعلق بالتسويق والتي قامت من خلالها بتحريف نتائج البحث لتَنحاز من خلالها إلى الخدمات التابعة لها.

كما قام الاتحاد الأوُروبي بمنح جوجل مهلة 60 يوم فقط لتقديم اقتراح يتم من خلاله التخلص من المحتوى غير القانوني و مهلة 90 يوم للقيام بمجموعة من التغييرات التي تتعلق بعرض الشركة لنتائج التسوق والتي تظهر عند قيام المُستخدمون بالبحث عن أي من المنتجات.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تلك التغييرات مع حلول تاريخ 28 من سبتمبر، وإلا فإن العقوبات التي سيتم فرضها على الشركة نتيجة التأخر في تنفيذ هذا القرار ستَشمل غرامة يومية بقيمة 5% من الإيرادات لكل يوم تتأخر فيه.

وخلال التصريحات التي قامت بها المفوضية الأوروبية وذلك خلال البيان الذي تم نشره، أن الالتزام تقع مسؤولية بالكامل على جوجل، هذا فقط دون التوضيح أي التزامات قد تم فرضها على الشركة للقيام بها، ودون التوضيح أي القرارات التي قد اتخذتها المفوضية.