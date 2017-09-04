شركات الاتصالات تستعد لإطلاق خدمات الجيل الرابع.. وموافقات بدء الخدمة خلال أيام

Advertisements

أوشكت في هذه الفترة شركات الاتصالات المصرية من قرب تفعيل خدمات الجيل الرابع للمحمول والتي تتضمن سرعات أعلى للمستخدمين في عملية نقل البيانات مقارنة بالجيل الثالث، وأيضا قيام الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق خدمات المحمول مشغل رابع للخدمة في مصر، وتنتظر الشركات الأربعة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإبداء موافقته بشكل نهائي للبدء بتفعيل الخدمة تجاريا فى الأسواق المصرية المختلفة، حيث يقوم الجهاز ببحث تفاصيل فنية قبل الإطلاق الرسمي للخدمة، والتي من المرجح أن تكون خلال الأسبوع الحالي.

هذا وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بالتكتم على خطتها وفرض سرية تامة عليها لاقتحام سوق المحمول لضمان عدم استفادة منافسيها، وقد أكدت إحدى المصادر بشركات المحمول، أن الجهاز طلب بعض المعلومات الهامة والتي البعض منها له علاقة بمعدات الجيل الرابع والبعض الآخر خاص بالمحطات وسرعة التغطية، لافتا إلى أنه على الأرجح أن تصدر الموافقات خلال الأسبوع الحالي، وأشار إلى أن سرعات الجيل الرابع سوف تكون افضل بكثير من سرعات الجيل الثالث، وتتعلق سرعات الخدمة بالكثير من العوامل فإلى جانب اعتمادها على المحطات والترددات والبنية التحتية، فهي تعتمد كذلك على الهواتف الذكية التي تقوم باستقبال الخدمة وعلى التغطية والبناية السكنية فضلا عن العوامل الجوية ومكان المحطة.

Advertisements

الجدير بالذكر، أن الشركات الاتصالية الأربعة قد قامت بإنفاق الكثير من المليارات سواء بالنسبة للقيمة الخاصة بالرخص أو بالنسبة لتحديث الشبكات والمحطات لتفعيل الخدمة تجاريا، وفى المقابل حصلت الدولة من عوائد هذه الرخص على مبالغ مالية هائلة تراوحت ما بين مليار دولار و عشرة مليار جنيه مصر، هذا ويساعد دخول خدمات الجيل الرابع للمحمول على تحسين وتطوير جودة الخدمة بصورة كبيرة ، كما أنه يضمن عودة المنافسة الحقيقية في السوق.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر، على أن الشركة جاهزة لتقديم خدمات المحمول وأنها قد قامت باتخاذ خطوات مهمة على مدار الفترة الماضية فيما يتعلق بتطوير المنظومة التجارية الخاصة بها، تمهيدا لتحويلها المرتقب إلى مشغل اتصالات متكامل، كان وزير الاتصالات المهندس ، قد قام بالسماح للشركة لتقديم خدمات المحمول بعد سنوات طويلة من المطالبات بتحويلها لمشغل متكامل وسط الإقبال الضعيف على خدمات الثابت واتجاه العالم نحو المحمول.