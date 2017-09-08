أبرز المعلومات عن الشبكة الرابعة للمحمول و الموعد الرسمي لبدء تشغيلها

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جابت الحملات الإعلانية والدعائية الجديدة للشبكة الرابعة للمحمول العديد من الشوارع المصرية، وسط ترقب كبير من الكثير من المواطنين لموعد إطلاق هذه الشبكة الجديدة التي ينتظرها الجميع، حيث ظهرت هذه الشبكة في السوق المصري مؤخرا وقامت بتخصيص أرقام 015 لها، وذلك بعد انفراد الشبكات الثلاثة للمحمول وهى فودافون واتصالات واورانج بالسوق منذ سنوات كثيرة، حيث شهد السوق تنافسا بين هذه الشركات الثلاثة التي حاولت كلا منهما استقطاب نسبة اكبر من العملاء من خلال ما تقدمه من خدمات لهم، واليوم تدخل الشبكة الرابعة معهم في أجواء المنافسة، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على أبرز المعلومات عن هذه الشبكة الجديدة ملخصة فى مجموعة من النقاط التالية:

تابعة للحكومة المصرية: تعتبر هذه الشبكة الجديدة تابعة للشركة المصرية للاتصالات والتى تتبعها شركة تى اى داتا، وكلا منهما يتبع الحكومة المصرية.

الخدمات المتكاملة للشبكة الجديدة: تقدم هذه الشبكة الجديدة خدمات متكاملة لعملائها، حيث توفر لهم الخدمات الخاصة بالهاتف الأرضي والإنترنت المنزلي.

خدمات الجيل الرابع: تمتلك هذه الشبكة الجديدة للبنية التحتية الأساسية والتي توفر لها فرصة تقديم خدمات الجيل الرابع، فضلا عن أنها قد تمكنت من الحصول على الترددات الخاصة بالجيل الرابع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الصفقة المميزة التي تمت العام الماضي 2016.

أسعار الخدمات: تعتبر الشبكة الوحيدة التي تتوفر لديها امكانية التحكم فى الأسعار الخاصة بالخدمات وبالتالي سوف تعمل على تقديم أفضل التخفيضات والعروض المميزة التي تتنافس بها مع شركات المحمول الثلاثة، ويرجع السبب في ذلك إلى امتلاك الشركة التابعة لها للبنية التحتية.

وفيما يتعلق بالموعد الرسمي لتقديم هذه الشبكة الجديدة وبدء تشغيلها رسميا فى الأسواق المصرية، فقد أكدت الشركة المصرية للاتصالات خلال بيان رسمى لها اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى للعام الميلادى 2017، أنه من المقرر أن يتم تقديمها نهاية الشهر الجارى، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشبكة نجاحا كبيرا وبخاصة أن لديها مساعي لتقديم أفضل الخدمات للعملاء بهدف استقطاب النسبة الأكبر منهم وحتى يكون لها الأولوية فى السوق المصرى.