تعرف على خطوات تثبيت النسخة التجريبية من نظام iOS 11 على هاتفك الإيفون

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تعتبر شركة أبل واحدة من أشهر الشركات العالمية المتخصصة بمجال الاتصالات وصناعة الهواتف الذكية، وقد قامت الشركة بإطلاق النسخة التجريبية الأخيرة من نظام iOS 11 التابع لها، وذلك بهدف اختبارها على الهواتف الذكية قبل القيام بطرحها بصورة رسمية للمستخدمين مع استعدادها لإطلاق هواتف الآيفون القادمة في حادث الشركة الكبير والذي من المقرر أن يكون خلال أيام قليلة وتحديدا في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على الطريقة الخاصة بتثبيت هذه النسخة الجديدة على الهواتف الذكية بالخطوات التفصيلية وذلك على النحو التالي:

أولا، في البداية يقوم المستخدم بالدخول إلى صفحة beta.apple.com من خلال هاتف الأيفون الخاص به.

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ثانيا، يقوم المستخدم بتسجيل البيانات الخاصة به بعد دخوله على هذه الصفحة إذا كان مسجلا فيها، أما في حالة إذا كانت هذه المرة الأولى له ولم يقم بالتسجيل، فعليه أن يقوم بإنشاء حساب جديد وكتابة بياناتك للتسجيل في النسخة التجريبية.

ثالثا، يقوم المستخدم بإدخال حساب ID الخاص به والرقم السري، ومن ثم يقوم بالضغط على اختيار Sign In، للدخول وعليه أن يوافق على سياسة الشركة لضمان نجاح عملية التسجيل.

رابعا، يقوم بعد ذلك بالضغط على خيار Enrol Your Devices ، وذلك لاختيار نوع الهاتف الخاص به.

خامسا، بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على خيار آخر جديد وهو Download profile، بعد ذلك سوف تظهر شاشة للتحميل وهنا يجب عليه أن يقوم بالضغط على زر Install ،ومن ثم يقوم بإدخال رمز المرور الخاص به الـ Pass code.

سادسا، يقوم المستخدم بالضغط على زر Install ، وذلك للموافقة على تثبيت هذه النسخة التجريبية، وبعدها سوف يظهر أمام المستخدم شاشة منبثقة بها كلمة Install وعليه بالضغط عليها أيضا للتأكيد.

سابعا، بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على زر Restart، لإعادة تشغيل الهاتف مجددا والقيام بتثبيت نظام التشغيل.

ثامنا، عقب انتهاء التحميل، يقوم المستخدم فتح الهاتف الخاص به ومن ثم الذهاب إلى قائمة الإعدادات ومنها General ثم Software Update،وهنا سوف يظهر له تحديث iOS Public Beta ، وعليه بعد ذلك أن يقوم بالضغط على Download and Install، ويقوم بإدخال رمز المرور الخاص به مجددا، وبعدها يقوم بالضغط على اختيار Agree، وعند الانتهاء يقوم بالضغط على اختيار Install Now وبالتالي يتم تثبيت النسخة على الهاتف الذكي.