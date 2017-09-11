مواصفات وعيوب هاتف سامسونج جلاكسى جى 7 وسعره في الأسواق

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تعتبر شركة سامسونج واحدة من أهم أسماء الشركات المنتجة للهواتف الذكية، والتي تتميز إصدارتها بالعديد من الإمكانيات المتوافرة بها، وهذا ما يجعلها تحقق أعلى المبيعات مقارنة بغيرها من الشركات الأخرى المنافسة، حيث دائما ما تبحث عن كل ما هو جديد تقدمه لعملائها حتى تنال رضاهم، واليوم نتحدث عن أحدث إصدارات الشركة وهو هاتف سامسونج جالاكسى جى 7، والذي يعد الأكثر انتشارا فى العالم العربي ولا سيما في السوق المصري، حيث نذكر لكم في المقال التالية أهم المواصفات الخاصة به وبعض العيوب الموجودة به، فضلا عن سعره في الأسواق المختلفة.

أهم مواصفات هاتف سامسونج جالاكسى جى 7، هذا الهاتف الجديد يدعم شبكات كلا من الجيل الثاني والثالث والرابع، كما أنه يدعم شريحتين اتصال، ويبلغ الوزن الخاص به 181 جم، و يتميز بشاشته الكبيرة التي يحملها والتي تبلغ 5 بوصة، مما يوفر إمكانية التصفح والقراءة بمنتهى السهولة واليسر بعكس الشاشات صغيرة الحجم التي قد يجد الأشخاص صعوبة في التعامل معها، وما يميز هذه الشاشة أيضا أنها مصنوعة من زجاج مقاوم للصدمات والخدوش، هذا فضلا عن المعالج القوى للهاتف والذي تبلغ سرعته 1.6 جيجا هرتز.

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كما يتميز هذا الهاتف بذاكرة سعتها التخزينية كبيرة والتي تصل إلى 16 جيجا بايت، مع إمكانية زيادة هذه المساحة من خلال إضافة كارت ذاكرة، حيث يتسنى للمستخدم تخزين كميات كبيرة من الرسائل والصور والتطبيقات وما شابه ذلك على هاتفه الذكي، ومن ضمن مزاياه أيضا وجود مستشعر بصمة به، وبطارية قوية ذات عمر طويل، كما انه يدعم خاصية الراديو، فضلا عن مظهره الانسيابي الرائع والجذاب متوفره بعدد من الألوان الأكثر شياكة وجمال والتي منها اللون الأسود والأبيض والذهبي.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسى جى 7، بالرغم من الإمكانيات والمزايا الهائلة المتوافرة في هذا الهاتف الجديد، إلا انه لا يخلو من العيوب، والتي منها عدم تدعيم برنامج الجافا سكريبت، كما انه لا يدعم كذلك خاصية الشحن السريع، وفيما يتعلق بالسعر الخاص به، فيصل سعره في الأسواق المصرية إلى 5200 جنيه مصري وفقا لآخر تحديث للأسعار، فيما يصل سعره في الأسواق السعودية إلى 1050 ريال سعودي.